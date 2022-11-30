Демилитаризация и денацификация – просто слова: в РФ назвали настоящие цели войны в Украине

Главная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян внезапно проговорилась, что цель России в Украине – захватить ее. "Демилитаризация" и "денацификация" — поводы скрыть захватнические цели страны-агрессора. Как заявила Симоньян в одной из программ на федеральном канале, Украина "неприлично большая страна". Именно поэтому пропагандистка видит необходимость ее "сократить".

Маргарита Симоньян. Фото: из открытых источников

"Украина совсем не маленькая страна. По европейским меркам – огромная, а по меркам какого-то Лихтенштейна – неприлично огромная. Надо ее сократить, чем мы с успехом, слава Богу, и занимаемся", — возмутилась пропагандистка пропагандистка.

Отметим, исходя из недавних заявлений российских пропагандистов, Кремлем поставлена задача Симоньян, Соловьеву и прочим российским ораторам активно зомбировать население, создавая миф о том, что Россия воюет не только с Украиной, но с НАТО.

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