В разведке рассказали, к чему готовятся оккупанты на Херсонщине – почему не верят в свои силы

Еще в апреле этого года российские захватчики заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор. Они готовятся к тому, что украинские воины быстро освободят Херсонскую область. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

"Рашисты предусматривают быстрое освобождение украинскими Силами Обороны правобережной части Херсонской области и готовят серию терактов на этой территории", — отмечает разведка.

Под угрозой разрушения оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. При этом оккупанты заблаговременно запланировали подрыв дамбы – основные работы по заминировании проведено еще в апреле.

В украинской разведке фиксируют, что только за последнюю неделю россияне дополнительно заминировали шлюзы и опоры Каховской ГЭС. На дамбу оккупанты пригнали два огромных "Камаза", которые полностью загружены взрывчаткой.

Украинские разведчики подчеркивают, если российские оккупанты действительно решатся на такой теракт и попытаются взорвать дамбу Каховской ГЭС, то последствия будут катастрофические. Стихия охватит десятки населенных пунктов, включая сам Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона.

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Также издание "Комментарии" сообщало – советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что россияне, теснимые ВСУ на Херсонщине, вероятно, готовятся взорвать дамбу Каховской ГЭС. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все мировые лидеры должны дать России понять, что теракт на Каховской ГЭС будет приравниваться к применению оружия массового поражения. По его мнению, мир должен реагировать превентивно. Насколько велика вероятность такого подрыва? О чем говорят события, которые развиваются сейчас на юге Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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