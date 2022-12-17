В разведке оценили вероятность нового наступления РФ

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Кравцев Сергей
Российская армия может предпринять попытку нового наступления на Украину, но при этом стоит учитывать, что с технологической и морально-психологической точки зрения состояние российского войска ухудшилось за время войны. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона, отвечая на вопрос, могут ли массированные ракетный атаки россиян быть частью операции оккупантов к новому наступлению.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Андрей Юсов отметил, что благодаря мобилизации, которая проведена в России, у Путина появилась дополнительная возможность бросать на фронт больше "мяса", восполняя человеческие потери.
Что касается ударов по критической и гражданской инфраструктуре, то таким образом Москва пытается компенсировать успехи украинцев, провалы собственной армии, а также хочет сломить дух украинского народа, чтобы склонить Офис президента к переговорам.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин планирует новые наступления: генсек НАТО Столтенберг сделал заявление о войне в Украине.
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