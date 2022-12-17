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В разведке оценили вероятность нового наступления РФ

Украинцев призвали не забывать, что мы имеем дело с многочисленной армией государства-агрессора

сегодня, 08:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Российская армия может предпринять попытку нового наступления на Украину, но при этом стоит учитывать, что с технологической и морально-психологической точки зрения состояние российского войска ухудшилось за время войны. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона, отвечая на вопрос, могут ли массированные ракетный атаки россиян быть частью операции оккупантов к новому наступлению.

В разведке оценили вероятность нового наступления РФ

Российские военные. Фото: из открытых источников

Андрей Юсов отметил, что благодаря мобилизации, которая проведена в России, у Путина появилась дополнительная возможность бросать на фронт больше "мяса", восполняя человеческие потери.

Что касается ударов по критической и гражданской инфраструктуре, то таким образом Москва пытается компенсировать успехи украинцев, провалы собственной армии, а также хочет сломить дух украинского народа, чтобы склонить Офис президента к переговорам.

"Дальнейшие наступательные действия с использованием нового резерва возможны, но здоровье в российской армии за все месяцы войны уже не то. И если российский диктатор будет принимать такие решения — тем хуже ему. Но риск такой остается. Мы имеем дело с многочисленной армией государства-агрессора и террориста, поэтому должны быть готовы", — подытожил Андрей Юсов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин планирует новые наступления: генсек НАТО Столтенберг сделал заявление о войне в Украине.




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