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Путин планирует новые наступления: Столтенберг сделал заявление о войне в Украине

Столтенберг предупреждает, Путин готов к затяжной войне и новым наступлениям в Украине

сегодня, 07:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия готовится к затяжной войне в Украине, а президент Владимир Путин ставит российской армии задачи готовить новые наступления. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга для "AFP".

Путин планирует новые наступления: Столтенберг сделал заявление о войне в Украине

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек НАТО отметил, нет даже самых малейших признаков того, что Путин отказался от своих изначальных планов по оккупации всей территории Украины. Никаких компромиссных решений он не готов даже рассматривать.

"Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну. Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они также готовы понести большие потери, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов. Мы должны понимать, что президент Путин готов долго находиться в этой войне и начинать новые наступления", — заявил Столтенберг.

По его словам, союзники Украины уже поставили в Украину венную помощь на миллиарды долларов, но и на этом не собираются останавливаться. Благодаря тому, что Киев получил военную помощь, российская армия утратила инициативу и оказалась в сложной ситуации в Украине.

Йенс Столтенберг выразил уверенность, что война в Украине, как и другие войны закончится тем. Что стороны подпишут мирное соглашения, но пока Украине не будет предоставлена вся необходимая военная поддержка, говорить о мире не приходится. Пока Путин не поймет бесперспективность войны против Украины, ни на какие переговоры он не пойдет.

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Источник: https://www.france24.com/en/live-news/20221216-putin-planning-for-a-long-war-in-ukraine-nato-chief
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