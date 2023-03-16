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В разведке назвали страны, с которыми РФ ведет переговоры по поставках оружия

Самым главным военным партнером России остается Иран

сегодня, 14:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Одних поставок с Ирана стране-агрессору для продолжения войны против Украины мало. Именно поэтому Россия активно ведет переговоры со странами Ближнего Востока и Африки. Сейчас Россия очень сильно испытывает дефицит боеприпасов и вооружения. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

В разведке назвали страны, с которыми РФ ведет переговоры по поставках оружия

Вадим Скибицкий. Фото: из открытых источников

"Россия начала испытывать дефицит боеприпасов, мы точно знаем, что активно они работают с Ираном. Да, действительно ведутся переговоры с Мьянмой, со странами африканского континента, Ближнего Востока. Они сейчас направили свои делегации в Министерство обороны, Службы внешней разведки, другие ведомства и министерства, чтобы как можно больше получить для себя боеприпасов и другого вооружения", — рассказал Скибицкий.


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По его словам, при этом Иран продолжает оставаться партнером № 1 для России. Тегеран продолжает поставлять РФ необходимое вооружение, в первую очередь, дроны. Кремль уже давно запрашивает у Ирана баллистические ракеты, но Тегеран занял выжидающую позицию и пока отказывается предоставлять такое вооружение.

Взамен на поставки запрашиваемого Россией вооружения Иран ждет от россиян новейшего вооружения, технологий атомной энергетики и ракетных программ.

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Также издание "Комментарии" сообщало — почему Запад должен увеличить поддержку Украины – во что выльется провокация со сбитым дроном США.




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