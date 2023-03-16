Почему Запад должен увеличить поддержку Украины – во что выльется провокация со сбитым дроном США

Атака российских истребителей над Черным морем на американский разведывательный дрон MQ-9, который в итоге рухнул, стала причиной телефонного разговора министров обороны РФ и США – Сергея Шойгу си Ллойда Остина. Шойгу называл причиной инцидента якобы несоблюдение российской зоны ограничения полетов, США же настаивают, что действовали (и продолжат) в международном воздушном пространстве. Спустя сутки после инцидента, когда пыль чуть улеглась – что можно сказать о происшедшем? Как могут далее развиваться события? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Если Запад, действительно, хочет избежать прямой конфронтации с РФ, то ему следует более активно представлять помощь Украине

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно рассуждает так:

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"Факт физического соприкосновения, если так можно сказать, американского дрона и российского самолета – первый инцидент подобного рода, начиная с начала войны в Украине. Судя по тому, что состоялись телефонные разговоры высшего военного руководства США и РФ (Остина с Шойгу, Милли – с Герасимовым), прецедент имеет важное значение. Обращу внимание на принципиально разные, конфронтационные позиции. Россия предсказуемо назвала провокацией пролет американского дрона возле захваченного ей Крыма. А США, естественно, сказали, что и далее будут использовать свои возможности в рамках международного законодательства".

Понятно, продолжает аналитик, что Запад старается избежать своего прямого участия в войне (предоставляя только вооружение, боеприпасы, инструкторов, разведданные Украине). Но тогда, считает Олеся Яхно, зарубежные партнеры должны определить более четкую стратегию по предоставлению помощи нашей стране.

"Если Запад, действительно, хочет избежать прямой конфронтации, то ему следует более активно и в полном объеме (ориентируясь на заявки нашего высшего военно-политического руководства) представлять помощь Украине. Чтобы мы как можно быстрее перешли к контрнаступательным действиям, нанеся на максимальном количестве участков военное поражение оккупантам. После чего есть шанс, что война пойдет на убыль. Если же Запад не оказывает нам полной поддержки, опасаясь большей эскалации войны, в частности, использования РФ ядерного оружия, то такой растянутый во времени конфликт будет постепенно втягивать в себя всё больше стран", – поясняет эксперт.

По ее словам, российская пропаганда активно рассказывает, что оккупационные войска воюют не с Украиной. По мнению росТВ, Украину оккупанты победили уже в первые два месяца вторжения, а потом якобы сюда вошли войска НАТО, с которыми теперь РФ и сражается. И эту тему Кремль и его пропагандисты будут качать снова и снова, предупреждает аналитик.

"Если Запад будет затягивать мощную поддержку нам, то Россия станет всё чаще заниматься всевозможными провокациями. Ее самолеты то и дело отгоняются из воздушного пространства европейских стран. И если война в ближайшее время не закончится успешным контрнаступлением Украины, она перейдет в другие сферы. В том числе – в небо и на море. И коснется не только нас, – уверена Олеся Яхно. – Поэтому ситуация с дроном – звоночек Западу. Он должен определиться с тем, какими видит темпы завершения войны. Что напрямую зависит от масштаба и сроков предоставления военной помощи Украине. И если Запад считает, что растянутая война имеет для него меньше рисков, он ошибается. Просто жертв станет больше, как и рисков выплескивания войны за территорию нашей страны".

Провокация со сбитым беспилотником была согласована на самом верху и являлась абсолютно сознательной

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш считает, что Путину просто нравится периодически пугать мир. А особенно, если американцы, вроде как, "проглатывают" всего его "шалости".

Сомнений нет, что провокация была согласована на самом верху и являлась абсолютно сознательной. Целью Кремля было показать Белому дому, что русские могут творить в Черном море, что угодно. Российская верхушка понимает, что войну никто развязывать из-за таких инцидентов не будет", – подчеркивает эксперт. "Как вот с этим инцидентом над Черным морем, который, как демонстрирует опубликованное Пентагоном видео, является целенаправленными действиями российского самолета Су-27 против американского беспилотника

Правда, отмечает он, последствия таких "пугалок" могут больно ударить по самой РФ.

"Стало известно, что Турция дала разрешения на вход через пролив Босфор части американского военного флота в Черное море – для расследования инцидента. Насколько это лучше для России? Ведь теперь вместе с дронами могут летать истребители США. Русские надеялись, что "похулиганят" — и им за это ничего не будет. Мы же надеемся, что будет – еще и как", – констатирует Денис Богуш.

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