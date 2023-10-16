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В районе Мелитополя взрывы: под ударом базы и полигоны РФ

Местные жители Мелитополя рассказывают, что взрывы доносятся со стороны Молочного лимана

сегодня, 16:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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В пригороде временно оккупированного Мелитополя Запорожской области сегодня слышны сильные взрывы. В этом месте оккупационные войска расположили свои базы и полигоны. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

В районе Мелитополя взрывы: под ударом базы и полигоны РФ

Мелитополь. Фото: из открытых источников

"Жители города и окрестных поселков сообщают о взрывах на юге – со стороны Молочного лимана", — рассказал он, добавив, что "оккупантам Мелитополя "громко" не только от грозы и грома".


По словам Ивана Федорова, там противник обустроил военные базы и полигоны для обучения будущего "пушечного мяса".

"Сначала учатся – потом минусуются", — констатировал мэр города.

Отметим, Мелитополь был захвачен россиянами еще в феврале 2022 года. И несмотря на то, что оккупанты считают этот город "тыловым", в Мелитополе постоянно гремят взрывы в местах расположения личного состава и техники захватчиков.

Читайте также на портале "Комментарии" – россияне в последнюю неделю резко активизировались на фронте. Идут массированные атаки на Авдеевку, а также на Лимано-Купянском направлении. И хоть в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что агрессор не достиг значимых успехов, несмотря на огромные задействованные ресурсы, а в Белом доме также считают прогресс оккупационных войск мизерным, ситуация явно осложнилась для Сил обороны Украины. О чём говорит нынешняя ситуация на фронте? Как события могут развиваться дальше, в том числе в ракурсе поддержки Украины со стороны союзников? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/3517
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