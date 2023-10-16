В районе Мелитополя взрывы: под ударом базы и полигоны РФ

В пригороде временно оккупированного Мелитополя Запорожской области сегодня слышны сильные взрывы. В этом месте оккупационные войска расположили свои базы и полигоны. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Мелитополь. Фото: из открытых источников

"Жители города и окрестных поселков сообщают о взрывах на юге – со стороны Молочного лимана", — рассказал он, добавив, что "оккупантам Мелитополя "громко" не только от грозы и грома".

По словам Ивана Федорова, там противник обустроил военные базы и полигоны для обучения будущего "пушечного мяса".

"Сначала учатся – потом минусуются", — констатировал мэр города.

Отметим, Мелитополь был захвачен россиянами еще в феврале 2022 года. И несмотря на то, что оккупанты считают этот город "тыловым", в Мелитополе постоянно гремят взрывы в местах расположения личного состава и техники захватчиков.

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