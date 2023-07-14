В районе Курской АЭС и Воронежа было громко: в РФ уже жалуются на атаку дронов

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 14 июля в двух приграничных областях РФ – Курской и Воронежской – снова были слышны громкие взрывы. Примерно в 3 часа ночи взрывы раздались в городе Курчатов, где расположена Курская АЭС, пишет Telegram-канал Baza. По информации Mash, город был атакован дроном, который не похож на те, которые раньше атаковали объекты на территории РФ.

В районе Курской АЭС и Воронежа было тревожно. Фото: из открытых источников

"Атаковавший Курчатов дрон был самодельный и на реактивной тяге. Со слов местных, его остановила ель, которая росла рядом с домом. Из-за звука, местные могли принять беспилотник за ракету. До этого такие дроны у ВСУ не встречались", – пишет канал.

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Около 23 часов сильный взрыв донесся из окраин Воронежа. Губернатор области Александр Гусев заявил о том, что сработала ПВО, которая сумела уничтожить три беспилотника еще на подлета к городу. Поэтому никакой опасности для горожан нет.

"Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет", – написал Александр Гусев.

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