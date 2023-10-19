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В Раде ответили – пришло ли время усиливать мобилизацию в Украине

Нардеп Вениславский высказался о том, будут ли сейчас набирать в ряды ВСУ больше людей

сегодня, 10:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Украине продолжается мобилизация, но говорить о том, что пора усиливать мобилизационные меры – не стоит. Все идет по плану, усиливать мобилизацию пока никто не намерен. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "BBC" сделал представитель президента в Верховной Раде, член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский.

В Раде ответили – пришло ли время усиливать мобилизацию в Украине

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Нардеп пояснил, на сегодняшний день в рамках уже объявленной в стране мобилизации ТЦК обеспечивают восполнение потерь украинского войска на поле боев. Кроме того, в Украине формируются и новые резервы, которые будут задействованы тогда, когда это посчитает правильным и необходимым Генштаб ВСУ.


"Но оснований на сегодняшний день говорить, что необходимо резко увеличить количество мобилизованных, нет", — резюмировал Вениславский.

Стоит отметить, в этом же интервью Федор Вениславский заявил, что теперь не считает правильным водить жесткие меры относительно наказания для украинцев-уклонистов, которые нелегально выехали из Украины во время военного положения. По мнению нардепа, это может навредить, ведь тогда тысячи людей откажутся возвращаться в Украину после завершения войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные обратились к нему с просьбой дать возможность мобилизовать больше украинцев. Также стало известно, что территориальным центрам комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) вскоре предоставят доступ ко всем государственным реестрам. Как оцениваете эти перспективы и в целом ситуацию с ТЦК, очереди в которые, мягко говоря, не наблюдается, зато скандалы с коррумпированными военкомами стали чуть ли не повседневностью? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cv20dx84j6eo
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