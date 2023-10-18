logo

BTC/USD

28362.06

ETH/USD

1576.10

LTC/USD

61.84

USD/UAH

37.85

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Наказание для уклонистов: в Раде сделали новое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Наказание для уклонистов: в Раде сделали новое заявление

Нардеп Вениславский сделал вывод, что наказание может не простимулировать, а "отрезать желание возвращаться в Украину"

сегодня, 15:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский, который ранее выступал за довольно жесткие меры относительно наказания для украинцев-уклонистов, которые нелегально выехали из Украины во время военного положения, теперь изменил свою позицию. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление он сделал в интервью ВВС.

Наказание для уклонистов: в Раде сделали новое заявление

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский

"Я был искренне убежден, что это возможно. Потом, когда началась дискуссия, понял, что таким образом мы можем не только стимулировать возвращение — мы можем отрезать желание вообще возвращаться в Украину", — высказался Вениславский.


Он уточнил, после завершения войны Украине стоит серьезно задуматься над тем, как поднять рождаемость, как заняться решением целого ряда демографических проблем и, если действовать радикально относительно уклонистов, то тем самым можно лишь навредить будущему Украины, как нации. Окажется, что наказание имеет обратный эффект.

Что же касается военнообязанных, которые поступили в вузы на дневную форму обучения во время полномасштабной войны, Вениславский сказал, что по ним также идут споры из-за "чувствительности вопроса".

Читайте также на портале "Комментарии" — мобилизация в Украине: Минобороны отследит даже тех, кого нет в реестре призывников.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные обратились к нему с просьбой дать возможность мобилизовать больше украинцев. Также стало известно, что территориальным центрам комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) вскоре предоставят доступ ко всем государственным реестрам. Как оцениваете эти перспективы и в целом ситуацию с ТЦК, очереди в которые, мягко говоря, не наблюдается, зато скандалы с коррумпированными военкомами стали чуть ли не повседневностью? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cv20dx84j6eo
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!