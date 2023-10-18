Наказание для уклонистов: в Раде сделали новое заявление

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский, который ранее выступал за довольно жесткие меры относительно наказания для украинцев-уклонистов, которые нелегально выехали из Украины во время военного положения, теперь изменил свою позицию. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление он сделал в интервью ВВС.

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский

"Я был искренне убежден, что это возможно. Потом, когда началась дискуссия, понял, что таким образом мы можем не только стимулировать возвращение — мы можем отрезать желание вообще возвращаться в Украину", — высказался Вениславский.

Он уточнил, после завершения войны Украине стоит серьезно задуматься над тем, как поднять рождаемость, как заняться решением целого ряда демографических проблем и, если действовать радикально относительно уклонистов, то тем самым можно лишь навредить будущему Украины, как нации. Окажется, что наказание имеет обратный эффект.

Что же касается военнообязанных, которые поступили в вузы на дневную форму обучения во время полномасштабной войны, Вениславский сказал, что по ним также идут споры из-за "чувствительности вопроса".

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные обратились к нему с просьбой дать возможность мобилизовать больше украинцев. Также стало известно, что территориальным центрам комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) вскоре предоставят доступ ко всем государственным реестрам. Как оцениваете эти перспективы и в целом ситуацию с ТЦК, очереди в которые, мягко говоря, не наблюдается, зато скандалы с коррумпированными военкомами стали чуть ли не повседневностью? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



