В Раде ответили, когда ТЦК получат данные реестров о военнообязанных

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут получить данные о военнообязанных, содержащиеся в госреестрах, уже через несколько месяцев. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"В течение нескольких месяцев, я надеюсь, что этот процесс действительно станет эффективным, потому что мы делаем информационной, электронной нашу военную часть", — отметила парламентарий.

Мошенец уточнила, что вопросу защиты персональных данных военных уделяют внимание. "Было обещано, что персональные данные будут защищены и враг точно не должен получить доступ к нашему самому большому, лучшему активу в этой борьбе", — подчеркнула депутат.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Рада готовится на этой неделе рассмотреть законопроект о мобилизации: какие ожидания.

Ранее "Комментарии" информировали – наконец-то многострадальный законопроект о мобилизации может быть вынесен в сессионных зал Верховной Рады для рассмотрения во втором чтении и в целом. Спикер ВР Руслан Стефанчук напомнил, что ранее был принят закон об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет; что парламент проголосовал законопроект о создании электронного кабинета военнообязанного, а также законопроект, которым устанавливаются определенные гарантии для украинских военных. При этом продолжаются танцы вокруг того, сколько именно человек надо призвать – 300 или 500 тысяч. Портал "Комментарии" обратился к экспертам с просьбой поделиться мнениями о перспективах мобилизационного законопроекта и процессов мобилизации в целом.



