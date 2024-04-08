logo

BTC/USD

69707.36

ETH/USD

3427.45

LTC/USD

100.59

USD/UAH

39.35

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Раде ответили, когда ТЦК получат данные реестров о военнообязанных
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде ответили, когда ТЦК получат данные реестров о военнообязанных

В парламенте уверяют, что персональные данные будут защищены

сегодня, 08:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут получить данные о военнообязанных, содержащиеся в госреестрах, уже через несколько месяцев. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец. 

В Раде ответили, когда ТЦК получат данные реестров о военнообязанных

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"В течение нескольких месяцев, я надеюсь, что этот процесс действительно станет эффективным, потому что мы делаем информационной, электронной нашу военную часть", — отметила парламентарий.

Мошенец уточнила, что вопросу защиты персональных данных военных уделяют внимание. "Было обещано, что персональные данные будут защищены и враг точно не должен получить доступ к нашему самому большому, лучшему активу в этой борьбе", — подчеркнула депутат.

Читайте также на портале "Комментарии" — будут ли увеличивать штрафы за неявку в ТЦК: в Верховной Раде дали прямой ответ.

Также издание "Комментарии" сообщало – Рада готовится на этой неделе рассмотреть законопроект о мобилизации: какие ожидания.

Ранее "Комментарии" информировали – наконец-то многострадальный законопроект о мобилизации может быть вынесен в сессионных зал Верховной Рады для рассмотрения во втором чтении и в целом. Спикер ВР Руслан Стефанчук напомнил, что ранее был принят закон об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет; что парламент проголосовал законопроект о создании электронного кабинета военнообязанного, а также законопроект, которым устанавливаются определенные гарантии для украинских военных. При этом продолжаются танцы вокруг того, сколько именно человек надо призвать – 300 или 500 тысяч. Портал "Комментарии" обратился к экспертам с просьбой поделиться мнениями о перспективах мобилизационного законопроекта и процессов мобилизации в целом.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости