Будут ли увеличивать штрафы за неявку в ТЦК: в Раде дали ответ

Решение об увеличении штрафа за неявку в ТЦК может принять суд. Соответствующий законопроект уже рассматривается в парламенте. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Такое решение может принять суд. Этот законопроект сейчас находится в правоохранительном комитете. Он был внесен параллельно с основным законопроектом — это изменения в Административный кодекс. Сейчас правоохранительный комитет будет рассматривать эти нормы. И потом станет понятно, с какими нормами и статьями вой выйдет в зал", — заявил нардеп.

Роман Костенко добавил, что парламент работает, чтобы законопроект о мобилизации и другие сопутствующие законопроекты рассматривались параллельно.

Читайте также на портале "Комментарии" — на следующей неделе многострадальный законопроект о мобилизации может быть вынесен в сессионных зал Верховной Рады для рассмотрения во втором чтении и в целом. Спикер ВР Руслан Стефанчук напомнил, что ранее был принят (и недавно подписан президентом) закон об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет; что парламент проголосовал законопроект о создании электронного кабинета военнообязанного, а также законопроект, которым устанавливаются определенные гарантии для украинских военных. При этом продолжаются танцы вокруг того, сколько именно человек надо призвать – 300 или 500 тысяч. Портал "Комментарии" обратился к экспертам с просьбой поделиться мнениями о перспективах мобилизационного законопроекта и процессов мобилизации в целом.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине уменьшили призывной возраст до 25 лет: кого теперь будут вызывать в ТЦК.



