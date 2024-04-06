Будут ли увеличивать штрафы за неявку в ТЦК: в Раде дали ответ

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Кравцев Сергей
Решение об увеличении штрафа за неявку в ТЦК может принять суд. Соответствующий законопроект уже рассматривается в парламенте. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Роман Костенко добавил, что парламент работает, чтобы законопроект о мобилизации и другие сопутствующие законопроекты рассматривались параллельно.
Читайте также на портале "Комментарии" — на следующей неделе многострадальный законопроект о мобилизации может быть вынесен в сессионных зал Верховной Рады для рассмотрения во втором чтении и в целом. Спикер ВР Руслан Стефанчук напомнил, что ранее был принят (и недавно подписан президентом) закон об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет; что парламент проголосовал законопроект о создании электронного кабинета военнообязанного, а также законопроект, которым устанавливаются определенные гарантии для украинских военных. При этом продолжаются танцы вокруг того, сколько именно человек надо призвать – 300 или 500 тысяч. Портал "Комментарии" обратился к экспертам с просьбой поделиться мнениями о перспективах мобилизационного законопроекта и процессов мобилизации в целом.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине уменьшили призывной возраст до 25 лет: кого теперь будут вызывать в ТЦК.
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Ігор
сегодня, 11:16
Військкомати вже перетворились на каральні органи СБУ. Карають і залякують тих хто знаходить корупційні схеми започатковані другом Зе Бакановим. Так залякуванням юдейсько-путінською кризою, тобто відправкою на їх фронт, вони привласнили собі всі роботи по відновленню Київстар після кібернападу. Всі боялись заперечити. Так вони і літаки брехнею знищують, тепер аналітикам ISW повістки вручать, щоб зор покращився.
Іван Сірко
сегодня, 11:07
тцк фашисти вас знести треба разом з усыма слугами народу зеленського-ермака. труси тцк, мвс, бьютжетні недо військові які являються бьютжетниками, давали рписягу а по факту тільки в тилу сидять та над людьми знущаються.