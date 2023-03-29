В Раде хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
В комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки работают над усовершенствованием процедуры проведения мобилизации в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" рассказал член комитета, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.
Повестки. Фото: из открытых источников
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Нардеп пояснил, сейчас в профильном парламентском комитете продолжается работа над усовершенствованием процедуры проведения мобилизации.
Он добавил, сейчас парламентарии заняты тем, что нарабатывают законодательные изменения, которые будут способствовать урегулированию вопроса выдачи повесток военнообязанным внутренне перемещенным лицам, ведь многие мужчины призывного возраста сейчас по тем или иным причинам проживают не по месту постоянной регистрации.
Отметим, всеобщая мобилизация в Украине осуществляется с 24 февраля во исполнение указа президента. В Минобороны уже не единожды говорили, что никаких волн мобилизации нет, все идет в плановом порядке.
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Также издание "Комментарии" сообщало — будет ли усиление мобилизации в Украине: в Раде разъяснили слова Давида Арахамии.
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петя шоколадо
сегодня, 16:26
Иван Сирко, 100%
Иван Сирко
сегодня, 15:27
В Украине идет принудительная мобилизация, под угрозами, насилием по отношению к мужчинам! Высаживанием мужчин с маршрутных автобусов и отправления сразу в тцк под конвоем. Но реально дали бы гарантированную зарплату в баксах кто на нулевой 3000-5000 у.е. в месяц, остальным 1500 у.е. и не снимали до полной победы, а тцк которые в тылу прожиточный минимум! И проблема была бы решена! Отбивались бы потом от желающих... А сейчас живем как в гето с одной стороны рашкофашисты, с другой наша бандовласть и уже не знаешь как выживать если цены на все дичь, даже маршруток мужчин снимают и в тцк пакают и это уже не шутки.
Юрий
сегодня, 14:33
Основне питання зараз стоїть щодо складання правильної программи підготовки призивників. А для цього повинно бути враховано - вага та зріст людини, його фізична підготовленість, як загальна так і спеціальна. Лише потім на всій цій базі з навантаженням пульсу відтворити поетапну підготовку за пять днів, за 15 днів за місяць та більше, якщо потребує цього навчання.