В Раде хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия: о чем идет речь

В комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки работают над усовершенствованием процедуры проведения мобилизации в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" рассказал член комитета, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

Повестки. Фото: из открытых источников

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"По результатам заседания оборонного комитета, где были все руководители высокого уровня, которые отвечают за мобилизационные мероприятия, выяснили, почему возникают такие неправильные ситуации, например, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу. Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого точно больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности", – рассказал Федор Вениславский.

Нардеп пояснил, сейчас в профильном парламентском комитете продолжается работа над усовершенствованием процедуры проведения мобилизации.

Он добавил, сейчас парламентарии заняты тем, что нарабатывают законодательные изменения, которые будут способствовать урегулированию вопроса выдачи повесток военнообязанным внутренне перемещенным лицам, ведь многие мужчины призывного возраста сейчас по тем или иным причинам проживают не по месту постоянной регистрации.

Отметим, всеобщая мобилизация в Украине осуществляется с 24 февраля во исполнение указа президента. В Минобороны уже не единожды говорили, что никаких волн мобилизации нет, все идет в плановом порядке.

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