logo

BTC/USD

22886.12

ETH/USD

1618.93

LTC/USD

89.53

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

43.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Польше разгорелся скандал из-за заявления экс-главы МИД страны о разделе Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше разгорелся скандал из-за заявления экс-главы МИД страны о разделе Украины

Бывший польский дипломат Радослав Сикорский заявил, что страна колебалась по поводу своей позиции в первые десять дней вторжения РФ, когда было еще непонятно, выстоит ли Украина

сегодня, 17:42
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский признался, что в первые дни полномасштабного российского вторжения в Украину у польской власти не было уверенности в том, что Украина устоит и сможет отбить нападение. В феврале-марте 2022 года официальная Варшава не исключала сценарий раздела украинского государства. Именно поэтому в первые десять дней вторжения польские власти не знали, какую позицию занять лучше всего. Как передает портал "Комментарии", слова экс-дипломата цитирует "Wprost".

В Польше разгорелся скандал из-за заявления экс-главы МИД страны о разделе Украины

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

"Я думаю, у них (Ред. – у правящей партии Польши "Право и Справедливость") был момент колебаний в первые 10 дней войны, когда мы не знали, как все пойдет, что, может быть, Украина падет. Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, все могло быть иначе", — отметил Сикорский.

На такое заявление уже появилась реакция действующего главы польского правительства Матеуша Моравецкого. Он в Twitter призвал дипломата публично признать свои слова неверными и забрать их обратно. Моравецкий также обратился к представителям оппозиции с призывом публично осудить заявления Радослава Сикорского, отмежевавшись от них.

Также к критике Сикорского присоединился спикер польского правительства Петр Мюллер. Он и вовсе обвинил дипломата в подогревании Москве.                                                                              

Читайте также на портале "Комментарии" — Олаф Шольц и Эммануэль Макрон дали новое обещание Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — о чем говорит предупреждение генерала Милли – как война в Украине может развиваться дальше.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wprost.pl/kraj/11059993/radoslaw-sikorski-o-rozbiorze-ukrainy-pan-to-powiedzial-calkowicie-na-trzezwo.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!