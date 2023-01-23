В Польше разгорелся скандал из-за заявления экс-главы МИД страны о разделе Украины

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский признался, что в первые дни полномасштабного российского вторжения в Украину у польской власти не было уверенности в том, что Украина устоит и сможет отбить нападение. В феврале-марте 2022 года официальная Варшава не исключала сценарий раздела украинского государства. Именно поэтому в первые десять дней вторжения польские власти не знали, какую позицию занять лучше всего. Как передает портал "Комментарии", слова экс-дипломата цитирует "Wprost".

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

"Я думаю, у них (Ред. – у правящей партии Польши "Право и Справедливость") был момент колебаний в первые 10 дней войны, когда мы не знали, как все пойдет, что, может быть, Украина падет. Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, все могло быть иначе", — отметил Сикорский.

На такое заявление уже появилась реакция действующего главы польского правительства Матеуша Моравецкого. Он в Twitter призвал дипломата публично признать свои слова неверными и забрать их обратно. Моравецкий также обратился к представителям оппозиции с призывом публично осудить заявления Радослава Сикорского, отмежевавшись от них.

Также к критике Сикорского присоединился спикер польского правительства Петр Мюллер. Он и вовсе обвинил дипломата в подогревании Москве.

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