В Польше подтвердили, что передадут Украине истребители: сколько и какие

Обещание президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы передать Украине определенное количество советских истребителей МиГ-29 вскоре будет реализовано. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "Radio Plus" сделал глава канцелярии президента Польши Павел Шрот.

Истребители. Фото: из открытых источников

"Насколько я знаю, что касается передачи Польше самолетов (Ред. – МиГ-29), то это не будет большое количество. Безусловно, это не будет количество, которое соответствует количеству (переданных) танков", — отметил глава канцелярии польского лидера.

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При этом Павел Шрот отметил, что Польша уже работает над тем, чтобы истребители Украина получила от широкой, международной коалиции, чтобы эта помощь действительно была ощутимой.

Что касается передачи самолетов F-16, то руководитель президентской канцелярии отметил, что "здесь нет места для каких-либо случайных заявлений", и президент Польши сказал это "с полным убеждением, с полным знанием".

Стоит напомнить, президент Польши Анджей Дуда в недавнем интервью CNN заявил, что Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции, и выразил убеждение, что в будущем Украина получит самолеты F-16.

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