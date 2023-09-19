В Пентагоне сделали заявление о поставке танков Abrams: когда будут в Украине

Американские танки Abrams уже в ближайшее время прибудут в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина во время заседания "Рамштайна".

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны также подчеркнул, что вклад США в военную помощь Украине "был мощным и остается таким".

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"Поэтому мы будем тесно сотрудничать с украинскими партнерами, чтобы всю помощь, которую мы оказываем Украине, использовали эффективно и должно. Мы говорим о танках Abrams, которые уже вот-вот будут на поле боя в Украине", — заявил Остин на вступительной речи.

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Также издание "Комментарии" сообщало — сентябрь наступил: СМИ узнали сдержат ли США обещание по поставка Украине танков Abrams.

Ранее "Комментарии" писали — украинские официальные лица могут адресовать обращение к союзникам с просьбой исключить Израиль из встреч Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на источник в СНБО. Позиция Киева возникла неслучайно. Она объясняется "недружественными действиями в отношении Украины и пророссийской позиции на международной арене" со стороны Израиля.



