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В Пентагоне сделали заявление о поставке танков Abrams: когда будут в Украине

Остин заявил, что танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине

сегодня, 11:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Американские танки Abrams уже в ближайшее время прибудут в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина во время заседания "Рамштайна".

В Пентагоне сделали заявление о поставке танков Abrams: когда будут в Украине

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны также подчеркнул, что вклад США в военную помощь Украине "был мощным и остается таким".


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"Поэтому мы будем тесно сотрудничать с украинскими партнерами, чтобы всю помощь, которую мы оказываем Украине, использовали эффективно и должно. Мы говорим о танках Abrams, которые уже вот-вот будут на поле боя в Украине", — заявил Остин на вступительной речи.

Читайте также на портале "Комментарии" — пока Украина ждет поставок в сентябре от США 31-го обещанного танка "Abrams", Россия активно ведет переговоры с Северной Кореей, уговаривая Пхеньян начать поставки снарядов и боекомплекта для артиллерийских систем, в которых так нуждаются оккупанты на фронте. Изменит ли новое оружие ситуацию на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало — сентябрь наступил: СМИ узнали сдержат ли США обещание по поставка Украине танков Abrams.

Ранее "Комментарии" писали — украинские официальные лица могут адресовать обращение к союзникам с просьбой исключить Израиль из встреч Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на источник в СНБО. Позиция Киева возникла неслучайно. Она объясняется "недружественными действиями в отношении Украины и пророссийской позиции на международной арене" со стороны Израиля.




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Источник: https://www.defense.gov/News/Live-Events/#/?currentVideo=32838
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