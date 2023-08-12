В "Рамштайне" может быть предатель: СМИ узнали, какую страну Украина будет просить исключить

Украинские официальные лица могут адресовать обращение к союзникам с просьбой исключить Израиль из встреч Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на источник в СНБО.

Встреча в формате "Рамштайн". Фото: из открытых источников

Издание отмечает, позиция Киева возникла неслучайно. Она объясняется "недружественными действиями в отношении Украины и пророссийской позиции на международной арене" со стороны Израиля.

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По информации СМИ, позиция Украины объясняется также тем, что формат "Рамштайн" существует уже довольно давно, но за это время со стороны Израиля так и не была оказана никакая существенная поддержка Украины в войне со страной-агрессором. Вместе с тем представители Израиля присутствуют на закрытых приговорах, которые носят гриф секретности и потом используют полученную информацию для своих интересов, что никак не способствует успехам Украины в войне.

Как заявил один из украинских чиновников, есть очень большая вероятность, что полученная Израилем информация используется не только в его личных интересах, но и перепадётся непосредственно России. У украинской стороны есть весомые аргументы так считать.

Кроме того, сообщается, что Украина может поднять вопрос отмены безвизового режима с Израилем на фоне "дипломатической борьбы между двумя странами по поводу отношения к гражданам друг друга".

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