Есть ли еще шанс, что Израиль станет союзником Украины в войне – чем вызван новый конфликт

Израиль, который продолжает отказываться помогать Украине оружием, еще и укрепляет отношения с Россией, что вызвало резкую реакцию украинского посольства. О чем говорит происходящее? Как украино-израильские отношения могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Украина и Израиль. Фото из открытых источников

Попытки давить на Израиль в стиле, что Тель-Авив чуть ли не обязан более активно включаться в поддержку Украины – вряд ли найдут понимание среди израильских элит

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поделился таким комментарием:

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"В сохранении и развитии отношений заинтересованы как Израиль, так и Украина. При этом, есть попытка Украины втянуть Израиль – окончательно и бесповоротно – в круг союзников нашей страны. Но есть также позиционирование и политика Израиля, который всегда преследует свои интересы. И, если посмотреть историю, в том числе арабо-израильских войн, то Израиль готов идти на конфликты даже с ближайшими партнерами – как те же США".

А потому, поясняет эксперт, попытки давить на Израиль в стиле, что Тель-Авив чуть ли не обязан более активно включаться в поддержку Украины – вряд ли найдут понимание среди израильских элит. А вот более мягкие формы разговоров, уверен он, могут давать результаты.

"В мае появилась информация, что в Киеве стоят радарные системы раннего предупреждения, которые использовались в предыдущей версии знаменитого "Железного купола". То есть, пусть не наступательные, но оборонительные вооружения (в том числе позволяющие отражать ракетные удары) израильского производства в Украине уже есть, – отмечает Игорь Тышкевич. – Что же до нынешнего дипломатического конфликта, не думаю, что пройдена точка невозврата. Была попытка Украина надавить – получен жесткий ответ Израиля ".

Израиль исходит из собственных геополитических интересов, основанных на сотрудничестве с Россией в "сирийском вопросе"

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак поясняет, что в самом Израиле сейчас более актуальны вопросы огромной инфляции, судебной реформы, стычки с террористами и растущая агрессивная активность Хезболлы (военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана).

"Тема российско-украинской войны сведена к микродискурсу на уровне новостной ленты, – отмечает эксперт. – Резко поднятый украинским посольством в Израиле вопрос взаимоотношений преследует цель "раскачать" общественное мнение внутри этой страны, запустить общественную дискуссию, спровоцировать внутреннее давление на правительство Нетаньяху. К тому же, на информационное пространство Израиля большое влияние оказывают российские медийные ресурсы. В стране, где много выходцев из бывшего СССР и нынешней РФ, распространяются нарративы, выгодные путинской России. А они также избиратели, за голосами которых охотятся израильские партии".

По словам Олега Постернака, Израиль исходит из собственных геополитических интересов, основанных на сотрудничестве с Россией в "сирийском вопросе". К тому же, продолжает он, в Израиле мощное политическое пророссийское лобби и политические контакты с верхушкой РФ.

"Если Израиль пойдет на обострение из РФ, это повлияет на положение граждан Израиля и потенциальных репатриантов, которых очень много в России, усложнит Израилю их механизмы защиты, – подчеркивает эксперт. – Любое усложнение российско-израильской кооперации автоматически приведет к чрезмерному усилению Ирана в Сирии, что будет воспринято как рост угрозы северной границе Израиля. Среди прочего, этими мотивами объясняют израильские власти нежелание поставлять современное летальное оружие Украине, поскольку существует риск его попадания через РФ в Иран. Последнее больше похоже на формальное и притянутое за уши оправдание. Но очевидно, что Россия расценит факт поставки оружия в Украину как недружественный шаг – и свернет взаимодействие в Сирии в пользу Ирана".

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