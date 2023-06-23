Будет ли Израиль помогать Украине оружием: Нетаньяху дал окончательный ответ

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Кравцев Сергей
Украина действительно неоднократно обращалась за помощью, но есть две причины, почему Израиль отказывается поставлять Киеву свое вооружение. Они напрямую связаны с Россией и Ираном. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "The Jerusalem Post" заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Биньямин Нетаньяху. Фото: из открытых источников
Премьер заявил, что в вопросе предоставления военной помощи Украине Израиль изначально не мог действовать, как большинство европейских государств.
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По его словам, вторая причина, почему Израиль не готов поставлять оружие украинцам состоит в том, что при передачи Киеву израильского вооружения есть большой риск, что оно может быть утрачено на поле боя и окажется в руках российских военных. Учитывая то, как сотрудничают Росси я и Иран есть все основания полгать, что спустя какое-то время россияне передадут это оружие Ирану, который затем постарается использовать это оружие против самого же Израиля.
Он добавил, именно поэтому Израиль продолжает придерживаться крайне осторожной позиции, ведь вопрос непосредственно касается безопасности страны.
Отметим, ранее министр обороны Алексей Резников назвал свою причину, почему Израиль отказывается предоставлять военную помощь Украине.
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Ігор
сегодня, 09:44
Ідеологам війни потрібна війна. Такі юдейський пропагандисти як Соловйов та Портников все життя заробляли впроваджуючи ненависть. Ізраїль оточив себе конфліктами і з України зробив теж. Це природа яка описана в Біблії.