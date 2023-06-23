logo

BTC/USD

30893.88

ETH/USD

1900.13

LTC/USD

91.69

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Будет ли Израиль помогать Украине оружием: Нетаньяху дал окончательный ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет ли Израиль помогать Украине оружием: Нетаньяху дал окончательный ответ

До сих пор Израиль помогал Украине только нелетальными средствами

сегодня, 09:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украина действительно неоднократно обращалась за помощью, но есть две причины, почему Израиль отказывается поставлять Киеву свое вооружение. Они напрямую связаны с Россией и Ираном. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "The Jerusalem Post" заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Будет ли Израиль помогать Украине оружием: Нетаньяху дал окончательный ответ

Биньямин Нетаньяху. Фото: из открытых источников

Премьер заявил, что в вопросе предоставления военной помощи Украине Израиль изначально не мог действовать, как большинство европейских государств.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"У нас тесная военная "граница" с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я считаю важным, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана создать военные позиции на нашей северной границе", – объяснил Нетаньяху.

По его словам, вторая причина, почему Израиль не готов поставлять оружие украинцам состоит в том, что при передачи Киеву израильского вооружения есть большой риск, что оно может быть утрачено на поле боя и окажется в руках российских военных. Учитывая то, как сотрудничают Росси я и Иран есть все основания полгать, что спустя какое-то время россияне передадут это оружие Ирану, который затем постарается использовать это оружие против самого же Израиля.

"Это не теоретическая возможность. Так, собственно, и произошло с западными противотанковыми средствами, которые мы сейчас находим у наших границ. Так что мы должны быть очень осторожны здесь", – заявил Нетаньяху.

Он добавил, именно поэтому Израиль продолжает придерживаться крайне осторожной позиции, ведь вопрос непосредственно касается безопасности страны.

Отметим, ранее министр обороны Алексей Резников назвал свою причину, почему Израиль отказывается предоставлять военную помощь Украине. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина все ближе к израильско-палестинскому варианту – почему на мир надеяться не стоит.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/article-747339
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 09:44

Ідеологам війни потрібна війна. Такі юдейський пропагандисти як Соловйов та Портников все життя заробляли впроваджуючи ненависть. Ізраїль оточив себе конфліктами і з України зробив теж. Це природа яка описана в Біблії.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!