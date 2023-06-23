Будет ли Израиль помогать Украине оружием: Нетаньяху дал окончательный ответ

Украина действительно неоднократно обращалась за помощью, но есть две причины, почему Израиль отказывается поставлять Киеву свое вооружение. Они напрямую связаны с Россией и Ираном. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "The Jerusalem Post" заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Биньямин Нетаньяху. Фото: из открытых источников

Премьер заявил, что в вопросе предоставления военной помощи Украине Израиль изначально не мог действовать, как большинство европейских государств.

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"У нас тесная военная "граница" с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я считаю важным, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана создать военные позиции на нашей северной границе", – объяснил Нетаньяху.

По его словам, вторая причина, почему Израиль не готов поставлять оружие украинцам состоит в том, что при передачи Киеву израильского вооружения есть большой риск, что оно может быть утрачено на поле боя и окажется в руках российских военных. Учитывая то, как сотрудничают Росси я и Иран есть все основания полгать, что спустя какое-то время россияне передадут это оружие Ирану, который затем постарается использовать это оружие против самого же Израиля.

"Это не теоретическая возможность. Так, собственно, и произошло с западными противотанковыми средствами, которые мы сейчас находим у наших границ. Так что мы должны быть очень осторожны здесь", – заявил Нетаньяху.

Он добавил, именно поэтому Израиль продолжает придерживаться крайне осторожной позиции, ведь вопрос непосредственно касается безопасности страны.

Отметим, ранее министр обороны Алексей Резников назвал свою причину, почему Израиль отказывается предоставлять военную помощь Украине.

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