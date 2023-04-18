Израиль отказывается предоставлять военную помощь Украине: Резников назвал главную причину

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему Израиль не помогает Украине предоставлением оружия. Как передает издание "Комментарии", об этом он рассказал в эфире общенационального телемарафона.

Израиль. Фото: из открытых источников

"Политики принимают решения, исходя из ситуации внутри. Пророссийского населения в Израиле достаточно. И соответственно, их партии обтанцовывают эти вещи. Поэтому они находят любые причины объяснить, что открытая помощь Украине будет означать разрушение баланса внутри страны и подвергать риску", — отметил Алексей Резников.

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Глава Минобороны подчеркнул, что Израиль пока остается страной, где надо проводить агитацию и дискуссию.

Украина ждет решения Израиля об оказании помощи в защите неба. В частности, Украина передала правительству Израиля список оборонных потребностей.

Еще в конце октября 2022 года президент Владимир Зеленский призвал Израиль помочь Украине и определиться: он с демократическим миром или закрывает глаза на российский террор. Глава государства констатировал, что, к сожалению, Украина не имеет своего "Железного купола", чтобы обезопасить небо, поэтому Россия и надеется террором в воздухе компенсировать проигрыши на земле.

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