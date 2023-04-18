logo

BTC/USD

29886.18

ETH/USD

2105.13

LTC/USD

102.27

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Израиль отказывается предоставлять военную помощь Украине: Резников назвал главную причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Израиль отказывается предоставлять военную помощь Украине: Резников назвал главную причину

Глава Минобороны Украины уверен, что в Израиле много пророссийского населения, которое влияет на политику страны через партии

сегодня, 11:04
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему Израиль не помогает Украине предоставлением оружия. Как передает издание "Комментарии", об этом он рассказал в эфире общенационального телемарафона.

Израиль отказывается предоставлять военную помощь Украине: Резников назвал главную причину

Израиль. Фото: из открытых источников

"Политики принимают решения, исходя из ситуации внутри. Пророссийского населения в Израиле достаточно. И соответственно, их партии обтанцовывают эти вещи. Поэтому они находят любые причины объяснить, что открытая помощь Украине будет означать разрушение баланса внутри страны и подвергать риску", — отметил Алексей Резников.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Глава Минобороны подчеркнул, что Израиль пока остается страной, где надо проводить агитацию и дискуссию.

Украина ждет решения Израиля об оказании помощи в защите неба. В частности, Украина передала правительству Израиля список оборонных потребностей.

Еще в конце октября 2022 года президент Владимир Зеленский призвал Израиль помочь Украине и определиться: он с демократическим миром или закрывает глаза на российский террор. Глава государства констатировал, что, к сожалению, Украина не имеет своего "Железного купола", чтобы обезопасить небо, поэтому Россия и надеется террором в воздухе компенсировать проигрыши на земле.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин якобы посетил оккупированные части Херсонской и Луганской областей Украины. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорят эти визиты.

Также издание "Комментарии" сообщало — военное сотрудничество Москвы и Пекина: какой результат встречи Путина с министром обороны Китая.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!