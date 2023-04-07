Украина все ближе к израильско-палестинскому варианту – почему на мир надеяться не стоит

С одной стороны, вселяют оптимизм заявления главы ГУР Украины Кирилла Буданова и других официальных спикеров Украины, которые считают, что украинцам по силам одержать победу над россиянами в этом году. Но, с другой стороны, нередко можно услышать и более взвешенные оценки о том, что в таком ритме и войне еще жить очень долго. Почему израильско-палестинский сценарий все ближе к Украине? Действительно ли крах России – это скорее фантастика и угроза от северного соседа будет постоянной? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Большие сомнения, что победа будет именно в 2023 году. Вероятнее – в 2024, не раньше

Военный эксперт Александр Коваленко в эфире "ТСН" заявил, что украинцам постепенно пора снимать розовые очки и начинать осознавать, что мира в ближайшие годы точно не будет.

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"Даже после победы угроза от России будет существовать. Даже, если она признает капитуляцию и начнет выплачивать репарации, будет большая угроза диверсий, информационных атак, активизация российской агентуры в Украине для дестабилизации ситуации. Угроза будет постоянно. Они (Ред. – россияне) всегда будут готовиться к новой войне", – считает эксперт.

Александр Коваленко согласен с тем мнением, что победой Украины может считаться только выход ВСУ к границам 1991 года. Ни что другое победой считаться не может.

Эксперт отметил, что у первых лиц государства проверенная информация и им виднее, когда они говорят о приближающейся победе в 2023 году, но есть большие сомнения, что так и будет. Намного больше шансов, что победу Украина добудет в 2024 году.

"Если говорить об освобождении временно оккупированного Крыма, то это может занять до полугода плюс-минус несколько месяцев. Но сначала нужно выйти к административной границе Крыма, а затем начинать его деоккупацию. То есть, это уже не 2023 год. Поэтому я не вижу перспективы окончания войны в 2023 году", – подытожил Коваленко.

В войне России против Украины преступник "настолько явный и очевидный", что сомнений в правоте Украины нет

Международный эксперт по разведке, борьбе с терроризмом, противодействию торговле людьми и безопасности в зонах конфликта, владелец частной военной разведывательной компании MOSAIC Том Шина в интервью "Голосу Америки" заявил, что все очевидно, что Россия напала на суверенное государство и ведет захватническую войну, но также очевидно, что непонятно, как можно выйти из сложившейся ситуации. В обозримом будущем не прослеживается, как какая-то из сторон противостояния может одержать победу.

"Я говорил даже в начале, когда мы там были, что это долгая война, правда, и я не вижу возможного решения. Зеленский не собирается ничем уступать Путину. Путин точно не собирается подписывать ничего, что покажет, что он проиграл. Поэтому я думаю, что, в конце концов, это станет израильско-палестинской ситуацией, когда у вас есть этот непрерывный конфликт и борьба, но четкого решения нет", – заявил эксперт.

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