Украина все ближе к израильско-палестинскому варианту – почему на мир надеяться не стоит

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Кравцев Сергей
С одной стороны, вселяют оптимизм заявления главы ГУР Украины Кирилла Буданова и других официальных спикеров Украины, которые считают, что украинцам по силам одержать победу над россиянами в этом году. Но, с другой стороны, нередко можно услышать и более взвешенные оценки о том, что в таком ритме и войне еще жить очень долго. Почему израильско-палестинский сценарий все ближе к Украине? Действительно ли крах России – это скорее фантастика и угроза от северного соседа будет постоянной? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Александр Коваленко в эфире "ТСН" заявил, что украинцам постепенно пора снимать розовые очки и начинать осознавать, что мира в ближайшие годы точно не будет.
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Александр Коваленко согласен с тем мнением, что победой Украины может считаться только выход ВСУ к границам 1991 года. Ни что другое победой считаться не может.
Эксперт отметил, что у первых лиц государства проверенная информация и им виднее, когда они говорят о приближающейся победе в 2023 году, но есть большие сомнения, что так и будет. Намного больше шансов, что победу Украина добудет в 2024 году.
Международный эксперт по разведке, борьбе с терроризмом, противодействию торговле людьми и безопасности в зонах конфликта, владелец частной военной разведывательной компании MOSAIC Том Шина в интервью "Голосу Америки" заявил, что все очевидно, что Россия напала на суверенное государство и ведет захватническую войну, но также очевидно, что непонятно, как можно выйти из сложившейся ситуации. В обозримом будущем не прослеживается, как какая-то из сторон противостояния может одержать победу.
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