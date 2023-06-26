Новый раздор между Украиной и Израилем из-за России: что произошло

Посольство Украины в Израиле обвинило это государство в четкой пророссийской позиции и призвало стать на правильную сторону истории, из-за этого заявления МИД Израиля намерен вызвать украинского посла. Об этом пишет издание "Комментарии", со ссылкой на заявление посольства Украины в Израиле.

Украина и Израиль. Фото: из открытых источников

Посольство Украины в Израиле считает, что нынешнее израильское правительство избрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией. В то время как народ Украины, включая ее значительную еврейскую общину, истекает кровью под ударами российских ракет и иранских беспилотников, израильское руководство, прикрываясь словесной демагогией о своем нейтралитете (хотя уже и не скрывает этого), активно налаживает отношения с Российской Федерацией. На самом деле, на местах так называемый "нейтралитет" израильского правительства рассматривается как четкая пророссийская позиция.

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"К сожалению, израильское правительство мало учитывает мнение собственного народа и игнорирует призывы мировой еврейской диаспоры, которая однозначно поддерживает Украину в ее борьбе против российского государственного терроризма. Мы призываем правительство Израиля изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами, поддержать свободу и демократический мировой порядок. Мы ожидаем, что Израиль будет на правильной стороне истории!", — говорится в сообщении.

После этого заявления украинского посольства Министерство иностранных дел Израиля планирует вызвать посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

Министр иностранных дел Эли Коэн заявил на брифинге, что "несмотря на сложные отношения с Россией, Израиль был с Украиной от начала войны и до сегодня, публично поддерживал ее территориальную целостность и суверенитет и голосовал за осуждение России на международных форумах".

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