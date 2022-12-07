В Пентагоне дали понять, что не будут мешать Украине бить по военным объектам в РФ

Вашингтон не намерен мешать Украине развивать возможности дальнего удара. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил Министр обороны США Ллойд Остин, пишет "CNN". По его словам, Штаты не заинтересованы в том, чтобы помешать Украине разработать свои собственные средства дальнего удара, которые потенциально могут быть нацелены на территорию России.

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

"Мы не работаем над тем, чтобы помешать Украине развивать свои собственные возможности", — отметил Ллойд Остин.

Телеканала обращает внимание, что заявление главы Минобороны США появилось после того, как появилось другое сообщение от одного из чиновников Госдепа, который предположит, что Киев может стоять за недавними атаками безбилетников на военные аэродромы РФ.

Стоит отметить, что 5 декабря на российских аэродромах в Саратовской и Рязанской области прогремели взрывы. Именно там базируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, которые Россия применяет во время массированных атак по критической инфраструктуре Украины. После взрывов россияне попытались скрыть последствия атаки, но в сеть попали фото, на которых видно поврежденные самолеты. В британской разведке уже предположили, что после таких атак российское руководство постарается рассредоточить самолеты на разных аэродромах, чтобы в дальнейшем избежать потери авиации.

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