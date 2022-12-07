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Россияне наступают сразу на несколько населенных пунктов: ВСУ держат удар

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий

сегодня, 09:10
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Автор:

Кравцев Сергей

За минувшие сутки силы обороны Украины отбили атаки российских захватчиков в районах 10 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях. Как передает издание "Комментарии", об этом Генштаб ВСУ сообщает в утренней сводке.

Россияне наступают сразу на несколько населенных пунктов: ВСУ держат удар

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорое, Яковлевка, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области", — говорится в сообщении.

В сводке говорится, что на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий. На других направлениях оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, оборудуют оборонительные рубежи и позиции, ведут разведку.

Кроме того, Россия не прекращает ракетный террор украинского народа. Только за вчера страна-агрессор нанесла по Украине 10 ракетных и 33 авиационных удара, осуществила 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"От российских ракет пострадали жилые дома и другие гражданские объекты городов Краматорск, Кривой Рог, а также село Степное Запорожской области", — сообщают в ВСУ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – как и когда закончится российско-украинская война: каким может быть мир. Эксперты в эксклюзивном интервью разбирались в ситуации.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid08ERrBJJor2mUkZyp3z7qAYGSXEcycpnnpqAq7QSBq6U1HZiixVz9wGkcBxMNDtLrl
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