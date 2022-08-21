В ОП прогнозируют вероятное усиление обстрелов украинских городов

На следующей неделе будут две очень важные даты для Украины — 23 (День Государственного флага) и 24 августа (День независимости Украины). В эти дни российские оккупанты могут усиленно начать обстреливать наши города. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в эфире круглосуточного телемарафона.

Ракета. Фото - из открытых источников

"Россия — это архаичное государство и она привязывает свои действия к определенным датам. Для них это навязчивые мысли — что нужно сделать, чтобы людям было плохо. Они (россияне — ред.) ненавидят нас, поэтому попытаются 23 и 24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в этом перечне. Это символично. Вы помните эти "мощные" речи о том, что они через три дня будут идти маршем по Крещатику в Киеве и таким образом покажем, почему "русский мир" гораздо сильнее, чем украинский", — сказал Подоляк.

Также советник главы ОП отметил, что прошло практически полгода с начала войны и "русский мир" доказал, что он проигрывает абсолютно по всем цивилизационным нормативам Украине.

"Потому они, вероятно, захотят получить компенсацию за эти полгода. Они захотят получить её за то, что их унизили, за то, что репутационно они выглядят никак в мире, за "жаркий" сезон в Крыму, за стойкость, которую Украина демонстрирует в целом. Потому будет увеличено количество обстрелов наших городов. Тут я хочу подчеркнуть, что не нужно говорить о каких-то "апокалипсисах". Но нужно просто бережно относиться к своей жизни. Если работает сирена, то нужно использовать это время, чтобы найти место и пересидеть эту попытку рф ударить по мирным городам", — добавил Подоляк.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что думают эксперты о возможных действиях со стороны российских оккупантов в День Государственного флага и в День независимости Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что некоторые эксперты считают, что ожидания провокаций от России в День Независимости немного преувеличены, ведь в России не признают независимость нашей страны, следовательно, не должны и реагировать на главный праздник Украины.

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