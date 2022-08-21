День Государственного флага и День независимости Украины: чего ожидать от РФ

В вечернем обращении 20 августа президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что на предстоящей неделе мы будем отмечать День Государственного флага (23 августа) и День независимости (24 августа, когда также исполнится 6 месяцев с момента начала полномасштабной войны). Он также предупредил, что Россия может постараться в эти дни "сделать что-то особенно гадкое и жестокое". Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своими прогнозами на будущую неделю.

Украина. Фото из открытых источников

"Украине следует сохранять высокую бдительность"

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос отмечает:



"Делать прогнозы в наше время – дело крайне неблагодарное. Единственное, в чем, к сожалению, можно быть уверенным – это в том, что масштабная война с российским агрессором будет продолжаться и дальше. Ведь, несмотря на некоторые иллюзии, Кремль пока совсем не настроен на какие-то компромиссы. Москве все еще нужен Харьков, Одесса, Киев. Да и россияне не слишком скрывают свои людоедские планы, откровенно провозглашая своей целью полную "ликвидацию украинцев, как нации". И только устойчивое сопротивление наших Вооруженных сил при широкой народной поддержке не позволяют агрессорам воплотить в жизнь их захватнические планы".

Очевидно, продолжает эксперт, Украине следует рассчитывать на дальнейшую поддержку наших друзей из более чем 50 стран, которые, как недавно отметили в Государственном департаменте США, оказывают нам "жизненно важную оборонную помощь".

"Ну, а нам, в Украине, следует сохранять высокую бдительность, ведь мы воюем против жестокого и коварного врага, – отмечает Олег Белоколос. – И враг этот готов применять любое оружие против гражданского населения, школ, больниц, жилых домов, объектов жизнеобеспечения. Впрочем, и паниковать не следует – сохраняем спокойствие и верим нашим Вооруженным силам!"

"РФ будет пробовать испортить праздник"



Политолог Владимир Цыбулько полагает, что праздничная неделя будет формировать два параллельных трека: США, ЕС, "Большая Семерка" будут всячески поддерживать Украину в дни празднования годовщины Независимости, тогда как РФ будет пробовать этот праздник испортить.

"Украинцы, наверное, будут надеяться в эти дни на подрыв Крымского моста. Но, пожалуй, самым большим подарком ко Дню Независимости станет отсутствие продвижения оккупантов по всем направлениям, и минимальное количество погибших защитников Украины", – уверен эксперт.

Он напоминает, что США уже свой подарок сделали – в Украину следует новый пакет помощи почти на 800 млн. дол. Эстония отгружает свои военные и политические подарки, Польша и Чехия – свои. Возможно, отмечает Владимир Цыбулько, решится, наконец, и Австрия, которая отменит визу российскому уроду с диппаспортом, призвавшему уничтожать украинское население.

"Ситуация динамичная, и что там в рукаве у доброго волшебника генерала Залужного к празднику в рукаве скрыто, с придыханием ждут миллионы украинцев", – резюмирует эксперт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ожидания провокаций от России в День Независимости немного преувеличены, ведь в России не признают независимость нашей страны, следовательно, не должны и реагировать на главный праздник Украины.

Также издание "Комментарии" информировало читателей о том, что Москва не прекращает через энергетический шантаж давить на Запад, чтобы решить вопрос по Украине.

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