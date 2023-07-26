В ООН рассказали, атаковала ли Украина ракетами HIMARS по зданию с украинскими пленными

Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк отверг обвинения Кремля, заявлявшие, что Украина атаковала ракетами HIMARS по зданию с украинскими военнопленными в Оленовке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление ООН.

Тюрьма с украинскими военнопленными после ракетного удара. Фото из открытых источников

С 28 на 29 июля в результате взрыва на временно оккупированной территории Донецкой области в поселке Оленевка погибли более 50 украинских военнопленных, еще 75 получили ранения. Украина заявила, что атака была со стороны российских сил и назвала это сознательным преступлением РФ. Россия отвергла обвинения и заявила, что за атаками стоит Украина, якобы обстрелявшая ракетами HIMARS в тюрьму с украинскими военнопленными.

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Спустя почти год расследований ООН не пришла к окончательному выводу, что произошло в Оленовке, однако исключила обстрел со стороны Украины.

"Хотя точные обстоятельства инцидента в ночь с 28 на 29 июля 2022 года остаются невыясненными, имеющаяся информация и наш анализ позволяют Управлению заключить, что он не был вызван ракетой HIMARS", – говорится в заявлении ООН.

Глава МИД страны Дмитрий Кулеба назвал действия России "варварским военным преступлением". Украина также указывает, что именно российская артиллерия совершила обстрел тюрьмы. Целью таких действий было скрыть военные преступления РФ, ведь украинских военнопленных пытали и убивали.

Ранее портал "Комментарии" писал о Соединенных Штатах, раскрывших российский план операции под фальшивым флагом, предусматривающим обвинение Украины.

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