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"В окно дома видно, как там плавает тело": страшные картины затопленной Херсонщины

Украина преодолевает катастрофическое затопление, возникшее в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС

8 июня 2023, 23:46
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Автор:

Константин Куликов

Во временно оккупированных Алешках на Херсонщине, подвергшихся катастрофическому затоплению из-за подрыва военными РФ Каховской ГЭС, в местную больницу привозят тела утонувших жителей. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Алешковского городского голову Евгения Рыщука.

"В окно дома видно, как там плавает тело": страшные картины затопленной Херсонщины

Водосливная плотина Каховской ГЭС до подрыва

"Уже есть жертвы – утопленники, они начали массово всплывать", – сказал Рыщук, передает "Укринформ".


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По словам мэра, ему известно, что в больницу сегодня привезли восемь тел.

Мэр Алешек также рассказал, что "свидетели сообщают о том, что на одной из улиц видно в окно дома, как там плавает тело".

Также он отметил, что пока ему неизвестно, есть ли пострадавшие в результате сегодняшнего вражеского обстрела школы, где нашли убежище люди, которые бегут от затопления.

Тем временем, ВСУ понесли трагические потери в Херсонской области. Двое воинов-добровольцев из батальона "Фемида" погибли во время спасения людей в Херсоне. Трагедия произошла в районе Херсона, когда бойцы направлялись на помощь местным жителям. Сильное течение затянуло их лодку под баржу.

Военный аналитик указывает, как ситуация со взрывами на ГЭС может помочь Украине в контрнаступлении. Военный аналитик отмечает, что у подрыва дамбы мало пользы для Украины сейчас, а Россия таким образом заблокировала возможные атаки украинских сил с флангов. Несмотря на это, когда наводнение схлынет, территория может стать фронтом для украинского наступления.

А Красный Крест предупредил украинцев о серьезной опасности. Один из руководителей Международного комитета Красного Креста Эрик Толлефсен указал, что подрыв дамбы переместил мины и теперь представляют серьезную опасность на десятилетия вперед для мирного населения Украины.



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