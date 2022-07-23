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В оккупированной Горловке прозвучали мощные взрывы: момент взрыва - что известно (ВИДЕО)

Очевидцы запечатлели момент взрыва в Горловке

сегодня, 17:25
Автор:

Денис
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Во временно оккупированной Горловке (Донецкая область) прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. 

В оккупированной Горловке прозвучали мощные взрывы: момент взрыва - что известно (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Как стало известно, вчера вечером в городе Горловка прогремели взрывы. Очевидцы запечатлели момент взрыва. По данным СтратКома, инцидент произошел на объекте, где противник ремонтировал свою технику. 

"Машиностроительный завод в оккупированной Горловке — фсьо. Вместе со "складом селитры и гуманитарки". Орчня, которая там ремонтировала вражескую технику, теперь стала сама на "вечный ремонт" вместе с тем же москальским металлоломом", — пишет СтратКом ВСУ. 

Также было опубликовано видео с места событий. 

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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR0Tchp4tSzaDVA1cVdq0zJABtAIZZ_6h_iin0_Yt_KkyXeZOEbkF9GISIo
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