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В оккупированной части Запорожской области упраздняют изучение украинского языка

С 1 сентября

сегодня, 14:59
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Автор:

Константин Куликов

В школах Запорожской области, оккупированной части региона, оккупанты и их приспешники отменят обязательное изучение украинского языка с 1 сентября. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на РосСМИ.

В оккупированной части Запорожской области упраздняют изучение украинского языка

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"Теперь родители смогут выбрать, какой язык — русский или украинский — будут учить их дети как родной", — сообщают российские пропагандисты со ссылкой на так называемого "министра образования и науки Запорожской области" Елену Шапурову.


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Последняя стала известна еще 29 сентября 2022 года, когда украинские партизаны взорвали авто с этой мелитопольской коллаборанткой. Она осталась жива. С вторжением в Украину и Мелитополь рашистов Елена Шапурова способствует оккупантам в налаживании на оккупированной территории Запорожской области образовательного процесса по лекалам Российской Федерации.

Напомним, что не обязательное изучение украинского языка в школьных заведениях практиковалось в советское время и способствовало большей русификации Украины. Сейчас подобное происходит в России по отношению к языку поволжских татар, обязательное изучение которого отменили даже в Татарстане.

Между тем, в Украине наоборот, почти на 10%, выросла доля украиноязычных. Это, по мнению социологов, вызвано желанием украинцев дистанцироваться от страны-агрессорки, а также тем, что в опросе не участвовали русскоязычные регионы Юга и Востока Украины, которые сейчас оккупированы РФ. По оценкам социологов, за последний год в Украине с 64 до 71 процента выросла доля украиноязычных в стране.

Тем не менее, русский еще остается достаточно распространенным на Востоке и Юге страны. Также для этих регионов характерен билингвизм, когда человек в официальной сфере использует украинский, а дома пользуется русским. И наоборот.

Между тем, Путин собрал олигархов, а в Бахмуте продолжаются тяжелые бои – эксперты пояснили, стоит ли оборона крепости больших потерь.



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