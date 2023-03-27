В оккупированном Новотроицком на Донбассе сильные взрывы: подробности

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Кравцев Сергей
Во временно оккупированном Новотроицкое Донецкой области сегодня взрывы. Там детонирует склад российских захватчиков с боекомплектом. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
Взрывы. Фото из открытых источников
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Стоит отметить, утро 27 марта для российских захватчиков во временно оккупированных Мариуполе и Мелитополе началось весьма тревожно. В Приморском районе Мариуполя взорвали автомобиль так называемого "начальника городского управления полиции" Михаила Москвина.
В оккупированном Мелитополе также произошли взрывы в двух зданиях, в которых оккупанты обустроили "администрацию" спецслужбы так называемого "МГБ" и общежитие. Захватчики сообщили о 4 раненых.
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