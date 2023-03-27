В оккупированном Новотроицком на Донбассе сильные взрывы: подробности

Во временно оккупированном Новотроицкое Донецкой области сегодня взрывы. Там детонирует склад российских захватчиков с боекомплектом. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Взрывы. Фото из открытых источников

"А между тем в оккупированном Новотроицком Донецкой области приятно детонирует склад БК… Просто взрывной день. Мариуполь. Мелитополь. Токмак. Донецк. Новотроицкое – и это еще не вечер", — заинтриговал Петр Андрющенко.

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Стоит отметить, утро 27 марта для российских захватчиков во временно оккупированных Мариуполе и Мелитополе началось весьма тревожно. В Приморском районе Мариуполя взорвали автомобиль так называемого "начальника городского управления полиции" Михаила Москвина.

В оккупированном Мелитополе также произошли взрывы в двух зданиях, в которых оккупанты обустроили "администрацию" спецслужбы так называемого "МГБ" и общежитие. Захватчики сообщили о 4 раненых.

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