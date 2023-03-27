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Польша не будет передавать Украине все свои истребители МиГ-29: в МИД сделали заявление

Всего Польша имеет на вооружении 40 МиГ-29, о том, чтобы все их передать Киеву речь не идет

сегодня, 12:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Варшава не намерена передавать Киеву все свои истребители МиГ-29, которые есть на вооружении страны. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в эфире радиостанции "RMF 24" сделал замглавы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Польша не будет передавать Украине все свои истребители МиГ-29: в МИД сделали заявление

МиГ-29 . Фото: из открытых источников

Ранее польские СМИ писали, что всего Польша имеет на вооружении 40 МиГ-29, но военно-воздушные силы страны используют только 29 единиц. Остальные самолеты годами не ремонтировали и не модернизировали.


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Как заявил Яблонский, о передаче всех самолетов речь не идет. 

"Нет, я не думаю, что мы отдадим все истребители МиГ-29 Украине", — сказал он в утреннем эфире в понедельник.

Заместитель министра иностранных дел Польши уточнил, что передавать Украине истребители будут последовательно. Сразу одной партии самолты доставлять в Украину никто не будет.                                                                                                                                                                           

"Во-первых, чтобы эти поставки были эффективными... В то же время мы укрепляем безопасность Польши", — пояснил замминистра.

Президент Польши Анджей Дуда 16 марта анонсировал передачу Украине четырех МиГ-29 в ближайшие дни. При этом Варшава официально не сообщила, сколько всего самолетов планирует передать Украине. Также официально не называли сроки поставок. 

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Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина прокомментировали готовность Запада поставить Украине истребители.




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Источник: https://www.rmf24.p/
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