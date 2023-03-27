Польша не будет передавать Украине все свои истребители МиГ-29: в МИД сделали заявление

Варшава не намерена передавать Киеву все свои истребители МиГ-29, которые есть на вооружении страны. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в эфире радиостанции "RMF 24" сделал замглавы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский.

МиГ-29 . Фото: из открытых источников

Ранее польские СМИ писали, что всего Польша имеет на вооружении 40 МиГ-29, но военно-воздушные силы страны используют только 29 единиц. Остальные самолеты годами не ремонтировали и не модернизировали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Как заявил Яблонский, о передаче всех самолетов речь не идет.

"Нет, я не думаю, что мы отдадим все истребители МиГ-29 Украине", — сказал он в утреннем эфире в понедельник.

Заместитель министра иностранных дел Польши уточнил, что передавать Украине истребители будут последовательно. Сразу одной партии самолты доставлять в Украину никто не будет.

"Во-первых, чтобы эти поставки были эффективными... В то же время мы укрепляем безопасность Польши", — пояснил замминистра.

Президент Польши Анджей Дуда 16 марта анонсировал передачу Украине четырех МиГ-29 в ближайшие дни. При этом Варшава официально не сообщила, сколько всего самолетов планирует передать Украине. Также официально не называли сроки поставок.

Читайте также на портале "Комментарии" — США отреагировали на решение Польши поставить истребители Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина прокомментировали готовность Запада поставить Украине истребители.



