Польша не будет передавать Украине все свои истребители МиГ-29: в МИД сделали заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Варшава не намерена передавать Киеву все свои истребители МиГ-29, которые есть на вооружении страны. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в эфире радиостанции "RMF 24" сделал замглавы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский.
МиГ-29 . Фото: из открытых источников
Ранее польские СМИ писали, что всего Польша имеет на вооружении 40 МиГ-29, но военно-воздушные силы страны используют только 29 единиц. Остальные самолеты годами не ремонтировали и не модернизировали.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Как заявил Яблонский, о передаче всех самолетов речь не идет.
Заместитель министра иностранных дел Польши уточнил, что передавать Украине истребители будут последовательно. Сразу одной партии самолты доставлять в Украину никто не будет.
Президент Польши Анджей Дуда 16 марта анонсировал передачу Украине четырех МиГ-29 в ближайшие дни. При этом Варшава официально не сообщила, сколько всего самолетов планирует передать Украине. Также официально не называли сроки поставок.
Читайте также на портале "Комментарии" — США отреагировали на решение Польши поставить истребители Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина прокомментировали готовность Запада поставить Украине истребители.
Обсуждения
Новости