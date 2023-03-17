США отреагировали на решение Польши поставить истребители Украине

Решение официальной Варшавы относительно того, чтобы начать поставки истребителей МиГ-29 является "суверенным решением". Нельзя сказать, что теперь администрация президента США Джо Байдена последует примеру Польши и начнет отправлять американские самолеты F-16 Киеву. Как информирует "CNN", чиновник Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что решение Польши передать четыре самолета Украине – это решение Польши и оно никак не связано с официальной позицией стран НАТО, которые на сегодняшний день не готовы принять такое решение.

Истребитель МиГ-29. Фото: из открытых источников

"Это не меняет наших расчетов по F-16. Это суверенные решения для любой страны, и мы уважаем эти суверенные решения. ... Они могут определять не только то, что они собираются дать, но и то, как они собираются это охарактеризовать", – заявил Джон Кирби.

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В то же время представитель Совета нацбезопасности США заявил, что он не уполномочен давать оценку решению Польши, поэтому Вашингтон не будет никак реагировать на это решение.

Отметим, власти Польши публично объявили, что Украина получит истребители МиГ-29 в ближайшие дни. Ранее многие европейские страны говорили о возможности такого решение, но на сегодняшний день Польша стала первой страной, которая дала четкие гарантии такого шага.

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