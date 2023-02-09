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У Путина прокомментировали готовность Запада поставить Украине истребители

Песков намекнул, что истребители НАТО для Украины "не изменят траекторию", по которой движется армия РФ

сегодня, 12:35 comments1845
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Автор:

Кравцев Сергей

Даже, если украинская армия получит от Запада истребители, это никак не повлияет на те задачи, которые озвучило российское руководство и которые выполняет российская армия. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

У Путина прокомментировали готовность Запада поставить Украине истребители

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

Таким образом главный рупор Кремля отреагировал на информацию о скорой передаче Украине от западных союзников истребителей.


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"Мы это воспринимаем как не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью", – отметил пресс-секретарь Путина.

Он также озвучил тот тезис, который уже не единожды озвучивали в Кремле о том, что усиление военной поддержки Украины ведет не к миру, а к увеличению градуса эскалации. В итоге, конфликт затягивается во времени и становится все более ощутимее для граждан Украины.

"Принципиально эти действия стран (Ред. – союзников Украины) не изменят исход конфликта и не изменят траекторию, которой идет наша страна в плане достижения своих целей в рамках СВО", – заявил Песков.

Читайте также на портале "Комментарии" — как Кремль готовит большое наступление на Украину – что стоит ждать в обозримом будущем.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины продолжает европейское турне. Он уже побывал в Великобритании, согласовав поставки дальнобойного оружия, а также в Париже, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем. На очереди – Брюссель, где состоится саммит ЕС. Какие промежуточные итоги этой поездки уже следует отметить? Какие ожидания от евротурне Зеленского в целом? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://ria.ru/20230209/konflikt-1850799764.html
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