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Кравцев Сергей
Даже, если украинская армия получит от Запада истребители, это никак не повлияет на те задачи, которые озвучило российское руководство и которые выполняет российская армия. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".
Путин и Песков. Фото: из открытых источников
Таким образом главный рупор Кремля отреагировал на информацию о скорой передаче Украине от западных союзников истребителей.
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Он также озвучил тот тезис, который уже не единожды озвучивали в Кремле о том, что усиление военной поддержки Украины ведет не к миру, а к увеличению градуса эскалации. В итоге, конфликт затягивается во времени и становится все более ощутимее для граждан Украины.
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Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины продолжает европейское турне. Он уже побывал в Великобритании, согласовав поставки дальнобойного оружия, а также в Париже, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем. На очереди – Брюссель, где состоится саммит ЕС. Какие промежуточные итоги этой поездки уже следует отметить? Какие ожидания от евротурне Зеленского в целом? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.
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