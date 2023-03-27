В Мариуполе и Мелитополе с утра тревожно – были слышны взрывы

В Приморском районе Мариуполя взорвали автомобиль одного из командиров оккупантов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Взрыв. Фото: из открытых источников

В Мариуполе в 8:07 утра в районе рынка Бахчиванджи (Приморский район, проспект Строителей) раздался взрыв. По предварительной информации, взорвался автомобиль одного из командиров оккупантов.

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"Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, взорвав автомобиль одного из топ-военных. Подробности позже", — рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

В Мелитополе с утра также был "прилет" по зданию, где размещались силовые структуры. Оккупанты в пабликах уже в истерике пишут о 4 пострадавших, но похоже, что на самом деле больше.

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