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В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв: что известно (ФОТО)

По предварительным данным, в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

сегодня, 10:49
Автор:

Денис
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Во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. Об этом рассказал мэр города Мелитополь Иван Федоров на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв: что известно (ФОТО)

Пожар. Иллюстрация

"Один громкий взрыв в микрорайоне Мелитополя, в одном из дворов улицы Гоголя. По предварительной информации сработало самодельное взрывное устройство. По словам местных жителей, после взрыва в сторону микрорайона уехали скорые", — пишет Федоров. 

В свою очередь местное издание "РИА-Мелитополь", ссылаясь на свои источники, сообщает о том, что взрыв прогремел недалеко от спортивного клуба "Атлетический цех". 

"Владелец – коллаборант Дмитрий Хасай который, пошел работать в фейковый МГУ. Естественно, спортсмен занервничал. Его ждут большие неприятности. Осколки попали в окна некоторых жильцов. Есть ли пострадавшие, уточняем. Ясно одно – партизаны продолжают охоту на предателей", — пишет издание. 

В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв: что известно (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что украинский актер попал в госпиталь: получил серьезное ранение, но победил в бою с оккупантами. Жестокая битва состоялась 10 августа у СМТ Зайцево Донецкой области. 

Читайте также о том, что Путин отправил на Донбасс к боевикам глав силовых ведомств и Медведева: зачем. Медведев отметил, что обсуждалась "гармонизация законодательства" с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Данилов жестко отреагировал на возможность размещения миротворцев на ЗАЭС. Данилов заявил, что российские захватчики должны уйти с украинской территории. 

Также "Комментарии" информировали о том, что это война не только Путина: Кулеба ответил Шольцу по поводу запрета для въезда россиян. Кулеба напомнил Шольцу, что реальные российские солдаты пытают и убивают украинцев. 



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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol
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