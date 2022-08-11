Данилов жестко отреагировал на возможность размещения миротворцев на ЗАЭС

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов жестко отреагировал на возможность размещения миротворческой миссии на Запорожской АЭС. Чиновник категорически отверг такую идею и заявил, что российские захватчики должны уйти с украинской территории и забрать свою армию. Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

"Пусть россияне забирают свои войска и уходят. Это то, что должен требовать весь мир. Какие миротворцы? Это наша территория", – сказал секретарь СНБО.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подчеркнул, что не знать, что дальше в мире может происходить, если Украина будет потакать террористам.



Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Данилов прокомментировал сроки контрнаступления ВСУ . Секретарь СНБО Алексей Данилов советует украинцам не верить "диванным экспертам", а вспомнить то, что произошло в Сумской, Черниговской, Киевской областях, откуда весной этого года были выбиты российские оккупанты. В результате контрнаступления ВСУ тоже состоится и в других областях Украины, которые сегодня под временной оккупацией. При этом, говоря о сроках контрнаступления, секретарь СНБО отметил, что никто, кроме Верховного главнокомандующего и военных, не может знать точных строчек. Алексей Данилов отметил, что нужно спокойно относиться к тому, что будет происходить в Украине. Военным, знающим свое дело, понятно, когда нужно начинать контрнаступление, чтобы, во-первых, минимизировать потери среди личного состава, а во-вторых, это контрнаступление имело максимальный эффект, то есть украинские территории были освобождены от оккупантов. По словам Данилова, когда он слышит от "диванных экспертов" прогнозы по контрнаступлению, то становится очень грустно, потому что эти люди не имеют реальной ситуации и не могут знать планы украинских защитников.