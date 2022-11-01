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В оккупированном Херсоне на прилавках магазинов была замечена продукция из Ирана (ФОТО)

В Херсоне на полках магазинов заметили продукцию из Ирана

сегодня, 22:10
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Автор:

Лиля Воробьева

В оккупированном областном центре Херсонской области среди ассортимента продовольственных товаров в местных магазинах покупатели обнаружили продуктовые товары иранского производства. Именно оттуда пришли поставки продуктового товара, который не импортируется в РФ. Об этом информируют в Центре национального сопротивления .

В оккупированном Херсоне на прилавках магазинов была замечена продукция из Ирана (ФОТО)

В Херсоне начали появляться продукты из Ирана (фото из открытых источников)

"На полках во многих магазинах Херсона – рядом с продуктовыми товарами из "ЛНР" и РФ, стоят товары из Ирана. Две страны-террористки, помогающие одна другой обходить санкции. В частности. покрывать дефицит продуктовых товаров, которые уже не производятся на территории РФ" , или больше не импортируются в нее", — комментируют подобную ситуацию представители Центра.

Специалисты Центра утверждают, что жители Херсона. как правило, не покупают такие  товары. Так же многие из них игнорируют при покупках продукты, привозимые из России.

В оккупированном Херсоне на прилавках магазинов была замечена продукция из Ирана (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что россияне вывозят продукты их производства из магазинов Херсона . В Херсоне российские оккупанты начали вывозить из магазинов продукты российского производства. Прилавки частично опустели. По информации местных СМИ, жители города в сети начали публиковать фото опустевших прилавков в магазинах. Кроме этого, выяснилось, что российские оккупанты вывозят не только продукты, но и оборудование из торговых магазинов. Журналисты предполагают, что таким образом они хотят спровоцировать гуманитарный кризис в городе.

Также "Комментарии" информировали о том, что россияне вывезли из Херсона останки Григория Потемкина . Российские захватчики похитили из оккупированного Херсона духовные реликвии и даже останки русского князя Григория Потемкина, считающегося основателем города.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/2022/11/01/legalizovana-iranska-kontrabanda-v-hersoni/
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