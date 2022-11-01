В оккупированном Херсоне на прилавках магазинов была замечена продукция из Ирана (ФОТО)

В оккупированном областном центре Херсонской области среди ассортимента продовольственных товаров в местных магазинах покупатели обнаружили продуктовые товары иранского производства. Именно оттуда пришли поставки продуктового товара, который не импортируется в РФ. Об этом информируют в Центре национального сопротивления .

В Херсоне начали появляться продукты из Ирана (фото из открытых источников)

"На полках во многих магазинах Херсона – рядом с продуктовыми товарами из "ЛНР" и РФ, стоят товары из Ирана. Две страны-террористки, помогающие одна другой обходить санкции. В частности. покрывать дефицит продуктовых товаров, которые уже не производятся на территории РФ" , или больше не импортируются в нее", — комментируют подобную ситуацию представители Центра.

Специалисты Центра утверждают, что жители Херсона. как правило, не покупают такие товары. Так же многие из них игнорируют при покупках продукты, привозимые из России.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что россияне вывозят продукты их производства из магазинов Херсона . В Херсоне российские оккупанты начали вывозить из магазинов продукты российского производства. Прилавки частично опустели. По информации местных СМИ, жители города в сети начали публиковать фото опустевших прилавков в магазинах. Кроме этого, выяснилось, что российские оккупанты вывозят не только продукты, но и оборудование из торговых магазинов. Журналисты предполагают, что таким образом они хотят спровоцировать гуманитарный кризис в городе.

Также "Комментарии" информировали о том, что россияне вывезли из Херсона останки Григория Потемкина . Российские захватчики похитили из оккупированного Херсона духовные реликвии и даже останки русского князя Григория Потемкина, считающегося основателем города.

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