В оккупированном Донецке раздавались взрывы: есть «прилеты»

Во временно оккупированном Донецке этой ночью и накануне вечером раздавались громкие взрывы, после чего разгорелся пожар. Российские пропагандисты жалуются на обстрел города, говорят о "прилетах" по железнодорожной станции. Как передает портал "Комментарии", информация появилась в местных Telegram-каналах.

Донецк. Фото из открытых источников

Стоит отметить, что громко во временно оккупированном Россией Донецке стало еще вечером во вторник. Тогда в сети появилось много фото и видео с пылающими цистернами с горючим. Позже стало известно, что громко было в Буденновском районе захваченного областного центра. Российские телевизионщики принялись снимать лживые сюжеты, в которых рассказывали, что якобы город под обстрелом украинской армии. Россияне снова распространяли вранье о применении ВСУ по Донецку кассетных боеприпасов.

Под утро появились сообщения о жертвах вследствие взрывов в Донецке. Так, по информации местных телеграмм-каналов, подконтрольных России, погибли 2 человека, среди которых есть сотрудник "МЧС" оккупационной администрации. А также сообщают о 12 людях, которые получили ранения.

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