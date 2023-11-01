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В оккупированном Донецке раздавались взрывы: есть «прилеты»

В оккупированном Донецке раздавались взрывы вечером 31 октября, а потом продолжились под утро уже 1 ноября

сегодня, 09:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во временно оккупированном Донецке этой ночью и накануне вечером раздавались громкие взрывы, после чего разгорелся пожар. Российские пропагандисты жалуются на обстрел города, говорят о "прилетах" по железнодорожной станции. Как передает портал "Комментарии", информация появилась в местных Telegram-каналах.

В оккупированном Донецке раздавались взрывы: есть «прилеты»

Донецк. Фото из открытых источников

Стоит отметить, что громко во временно оккупированном Россией Донецке стало еще вечером во вторник. Тогда в сети появилось много фото и видео с пылающими цистернами с горючим. Позже стало известно, что громко было в Буденновском районе захваченного областного центра. Российские телевизионщики принялись снимать лживые сюжеты, в которых рассказывали, что якобы город под обстрелом украинской армии. Россияне снова распространяли вранье о применении ВСУ по Донецку кассетных боеприпасов.


Под утро появились сообщения о жертвах вследствие взрывов в Донецке. Так, по информации местных телеграмм-каналов, подконтрольных России, погибли 2 человека, среди которых есть сотрудник "МЧС" оккупационной администрации. А также сообщают о 12 людях, которые получили ранения.

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