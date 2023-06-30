В оккупированном Бердянске прогремели взрывы вблизи аэропорта: подробности

Во временно оккупированном российскими войсками Бердянске Запорожской области утром 30 июня прогремели многочисленные взрывы. Как передает портал "Комментарии", информации подтверждает законная Бердянская городская военная администрация и коллаборант российских захватчиков в Запорожской области Владимир Рогов.

Взрывы в Бердянске. Фото: из открытых источников

"11 взрывов прогремело в Бердянске. В районе аэропорта горит и детонирует. В том направлении поехали машины скорой помощи. Ждем официальной информации от Генштаба", – говорится в сообщении ГВА.

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Коллаборант российских захватчиков Рогов заявил, что ВСУ утром ударили ракетами Storm Shadow, но средства противоракетной обороны России отразили атаку "ещё на подступах к городу", а серия взрывов, которые слышали в Бердянске, – результат работы ПВО.

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Также издание "Комментарии" сообщало – секретарь СНБО Украины Алексей Данилов резко раскритиковал изложенные в статье рейтингового издания "Foreign Affairs" мнения американских экспертов о том, что Киев должен идти на переговоры с Москвой, потому что "Украина все равно не сможет победить российские силы". Тем временем появились сообщения, что Китай может начать активно поддерживать стремление Украины восстановить контроль над всей своей территорией по состоянию на 1991 год. В свою очередь, Украина продолжает подготовку к саммиту мира, где акцентирует внимание не только на своей, но и на глобальной безопасности, основанных на справедливом мире. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти заявления и сообщения, а также рассказали, стал ли ближе справедливый мир после пригожинского бунта.



