В оккупации россияне ставят украинцам ультиматум: что требуют за выдачу гуманитарки

На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне обещают гуманитарную помощь пенсионерам, если те возьмут партийный билет путинской "Единой России". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Оккупанты. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что захватчики спровоцировали на оккупированных территориях гуманитарный кризис. У местных жителей нет даже средств на проживание. Теперь враг пытается купить тех, кто зависим от РФ.

"Это необходимо для "выборов президента РФ", ведь является еще одним пазлом подготовки к этому пропагандистскому фарсу. По логике оккупанта, будущие члены партии должны обеспечить видимость явки на нескольких открытых участках", — пояснили в ЦНС.

Отметим, ранее Центр национального сопротивления сообщал о том, что российские захватчики хотят искоренить на временно оккупированных территориях абсолютно все, что хоть как-то может быть связано с Украиной. Именно поэтому Кремль формирует этнические криминогенные группировки для усиления контроля за оккупированными территориями. Для этого террористы завозят мигрантов-уголовников.

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