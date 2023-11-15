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В ЦНС рассказали, кем Кремль активно населяет оккупированные территории

Россия свозит на оккупированные территории "мигрантов-уголовников"

сегодня, 14:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватчики хотят искоренить на временно оккупированных территориях абсолютно все, что хоть как-то может быть связано с Украиной. Именно поэтому Кремль формирует этнические криминогенные группировки для усиления контроля за оккупированными территориями. Для этого террористы завозят мигрантов-уголовников. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

В ЦНС рассказали, кем Кремль активно населяет оккупированные территории

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что российские захватчики завозят на временно оккупированные территории мигрантов.


Как сообщают в ЦНС, такие лица традиционно находятся под полным контролем ФСБ, обычно использующего уголовные слои общества для распространения своего контроля.

Поэтому на временно оккупированных территориях Украины образовались этнические криминальные группы.

"В частности, на юге Донецкой области созданные криминальные группы контролируют оборот оружия, лома, наркотиков и занимаются "крышиванием" пассажирских перевозок", — отметили в ЦНС.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в то время, как представители Белого дома продолжают делать тревожные заявления о снижении поддержки Украины из-за того, что Конгресс не рассматривает соответствующий запрос, генсек НАТО Йенс Столтенберг акцентирует: Украина нуждается в еще большей помощи со стороны союзников. Между тем, россияне усилили атакующие действия, особенно в районе Авдеевки. А руководитель Офиса президента Андрей Ермак, находящийся сейчас в США, заявляет, что 2024-й станет переломным и решающим моментом в войне России против Украины. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что сейчас происходит вокруг российско-украинской войны – и как ситуация может развиваться дальше.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/na-tot-utvorylys-kryminalni-etnichni-grupy/
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