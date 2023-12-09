В оккупации не работает медицинская помощь: что произошло

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Марьян Ощановский
Российские оккупанты не оказывают своевременную
медицинскую помощь жителям захваченных территорий Украины, из-за чего те
страдают и могут умереть, не дождавшись помощи. Об этом пишет в своем Telegram глава города Мелитополь
Запорожской области Иван Федоров, передает портал "Комментарии".
В оккупации сложно с медициной. Фото из открытых источников
По словам Ивана Федорова, медицинская помощь в
оккупации — "не всегда и не для всех". Как рассказал мелитопольский
мэр, враг игнорирует ночные обращения тяжело больных жителей в медицинские
службы, что может привести к смертельным случаям.
Иван Федоров рассказал, что жительница поселка
Константиновка Мелитопольского района не дождалась ночью "скорой",
поскольку ее вызов проигнорировали и к ней никто не приехал. По словам
мелитопольского мэра, по счастливому стечению обстоятельств женщине самостоятельно
удалось спасти себе жизнь.
Мэр также сообщил, что узкопрофильные медицинские
специалисты в оккупации устроили очереди, а частные заведения не принимают
детей в возрасте до 12 лет, из-за чего родители с малолетними детьми месяцами
не могут попасть к офтальмологу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что
российские захватчики усилили репрессии и мародерство на временно
оккупированных территориях Херсонской области. Российские так называемые
полицейские и следственные органы провели рейд в Геническом районе Херсонской
области. Целью
"прочесывания" территории был поиск проукраинского подполья.
"Комментарии" также сообщали, что
большинство пенсионеров на оккупированных россиянами украинских территориях
вынуждены жить в тяжелых условиях из-за мизерных выплат захватчиков. В первые
недели оккупации враг обещал пенсионерам "золотые горы". Конечно, их
обещаниям почти никто не верил, однако реальность оказалась еще хуже.
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