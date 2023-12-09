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В оккупации не работает медицинская помощь: что произошло

Захватчики разрушили медицинскую помощь в оккупации

сегодня, 21:48
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские оккупанты не оказывают своевременную медицинскую помощь жителям захваченных территорий Украины, из-за чего те страдают и могут умереть, не дождавшись помощи. Об этом пишет в своем Telegram глава города Мелитополь Запорожской области Иван Федоров, передает портал "Комментарии".

В оккупации не работает медицинская помощь: что произошло

В оккупации сложно с медициной. Фото из открытых источников

По словам Ивана Федорова, медицинская помощь в оккупации — "не всегда и не для всех". Как рассказал мелитопольский мэр, враг игнорирует ночные обращения тяжело больных жителей в медицинские службы, что может привести к смертельным случаям.


Иван Федоров рассказал, что жительница поселка Константиновка Мелитопольского района не дождалась ночью "скорой", поскольку ее вызов проигнорировали и к ней никто не приехал. По словам мелитопольского мэра, по счастливому стечению обстоятельств женщине самостоятельно удалось спасти себе жизнь.

Мэр также сообщил, что узкопрофильные медицинские специалисты в оккупации устроили очереди, а частные заведения не принимают детей в возрасте до 12 лет, из-за чего родители с малолетними детьми месяцами не могут попасть к офтальмологу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики усилили репрессии и мародерство на временно оккупированных территориях Херсонской области. Российские так называемые полицейские и следственные органы провели рейд в Геническом районе Херсонской области. Целью "прочесывания" территории был поиск проукраинского подполья.

"Комментарии" также сообщали, что большинство пенсионеров на оккупированных россиянами украинских территориях вынуждены жить в тяжелых условиях из-за мизерных выплат захватчиков. В первые недели оккупации враг обещал пенсионерам "золотые горы". Конечно, их обещаниям почти никто не верил, однако реальность оказалась еще хуже.



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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/3995
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