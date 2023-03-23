В Офисе президента назвали россиян "нацией-террористом"

После вчерашних ракетных ударов рашистов по Запорожью и налетов дронов на Киевщину, от которых погиб десяток человек, в Офисе президента Украины назвали россиян "нацией-террористом". Ранее использовалось определение "государство-террорист". На смену риторику обратили внимание "Комментарии".

Скріншот повідомлення Андрія Єрмака

Андрей Ермак прокомментировал решение парламента Исландии:

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"Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа. Исторический фронт – это битва за справедливость. Россияне не смогут затереть доказательства собственных преступлений. Нация-террорист", – написал в своем телеграмм-канале Андрей Ермак.

Напомним, что вчера рашисты нанесли ракетный удар по Запорожью – по домам и острову Хортица. Ракеты больше всего повредили два многоэтажных дома, в которых пострадали 34 квартиры. В 12 близлежащих домах взрывной волной выбиты окна и балконы. В общей сложности повреждения разной степени получили 300 квартир. За жизнь 25 человек борются запорожские медики. Трое – в тяжелом состоянии, 19 – в состоянии средней тяжести. Один человек от полученных травм скончался.

В городе Ржищев Киевской области, где дроны атаковали общежитие и помещение лицея, погибли 9 человек. Ситуацию прокомментировали эксперты – они рассказали, есть ли связь между визитом лидера Китая в Москву и новыми атаками рашистов.

Между тем, Медведев пригрозил войной странам, которые попытаются арестовать Путина.

А жена погибшего рашиста рассказала, зачем они глумились над останками украинского бойца — "жена какого-то его товарища очень хотела череп украинца".

"Этот фрагмент интервью демонстрирует, насколько психически нездоровы россияне, воюющие против Украины, — прокомментировал приведенный выше фрагмент интервью украинский журналист Юрий Бутусов. — Для них смерть — это повод для зубоскальств, они собирают фрагменты тел погибших для своего пиара. В точности повторяя поведение нацистов, фотографировавшихся с трупами своих жертв во время Второй мировой войны".

