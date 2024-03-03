В Одессе выросло количество погибших: среди умерших оказались дети

В ночь на 2 марта Россия нанесла удар по Одессе и попала беспилотником "шахед" по жилому дому. Спасатели более суток разбирают завалы и нашли 10 погибших, среди которых оказалось трое детей.



Спасительно-поисковые работы в Одессе. Фото: ГСЧС Украина

После продолжительной спасательной операции вечером 2 марта стало известно о 8 погибших. По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера погибли две женщины в возрасте 73 и 31 год, трое мужчин в возрасте 54, 40 и 35 лет, а также двое детей трехлетний Марко и 4-месячный Тимофей. Еще одно тело женщины устанавливают.

Однако утром спасатели обнаружили еще тела двух погибших.

"Рядом с телом женщины только что найдено тело еще одного погибшего младенца. Предварительно ребенку нет и года…", – написал Олег Кипер.

Спасатели предварительно установили, что возраст ребенка 8 месяцев, а погибшая мать пыталась закрыть ребенка. Их нашли в крепких объятиях.

Таким образом, количество погибших после российского удара по жилому дому в Одессе возросло до 10 человек, среди которых оказалось трое детей. Спасатели и дальше продолжают работу по поиску погибших под обломками дома. Работники ГСЧС из-под завалов смогли спасти 5 человек.

При ударе российский дрон разрушил часть подъезда повредив 18 квартир.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России цинично обвинили Украину в ударе по гражданскому объекту и сообщили о погибших.

Также "Комментарии" писали, что в ООН отреагировали на российский ракетный удар по Украине в январе, отметив, что РФ совершает неизбирательные атаки по мирным жителям. Тогда Россия нанесла удары по Киеву и Днепру.