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В обмен за голоса на псевдореферендуме россияне предлагали людям «военную форму» на детей, – СБУ

На Херсонщине оккупанты на "референдуме" пытались подкупить украинцев военной формой для детей

сегодня, 12:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Для видимости так называемого "референдума" о присоединении к России российские захватчики предлагали жителям Херсонской области "военную форму" для детей. Так, в деоккупированном селе Новоалександровка сотрудники СБУ обнаружили штаб-квартиру захватчиков, где хранилась такая форма. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба СБУ. 

В обмен за голоса на псевдореферендуме россияне предлагали людям «военную форму» на детей, – СБУ

Военная детская одежда. Фото: СБУ

"Помещение сельского совета оккупанты использовали в качестве базы для проведения "референдума". Среди агитационных материалов правоохранители обнаружили там большую партию детской одежды в милитаристическом стиле", – говорится в сообщении.

Интересно, что найденные вещи хоть и были для детей, но полностью копировали форму российских военных, которые сегодня воюют в Украине и убивают мирных граждан Украины. Такими подачками, как и продуктами питания российские захватчики пытались купить голоса украинцев на фейковом референдуме.

После того, как оккупанты увидели, что местные жители отказываются от таких подачек, тем ничего другого не осталось, кроме как прибегать к угрозам и просто "рисовать" голоса за присоединение к России.

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