Маск сделал заявление о работе Starlink в Украине, предупредив об опасности

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Россия может "убить" единственную работающую на украинском фронте систему связи Starlink. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение Маска в Twitter.
Илон Маск. Фото Getty Images
Также миллиардер в очередной раз пожаловался, что спутниковая связь Starlink в Украине обходится компании в 20 млн долларов за один месяц.
Также издание "Комментарии" сообщало — компания SpaceX миллиардера Илона Маска обратилась в Миноборону США с просьбой профинансировать услуги спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink. Интересно, что с самого начала они были переданы Украине, как помощь. И только теперь стало понятно, что вся эта история из Starlink – пример успешной рекламной кампании Илона Маска на войне России против Украины. Кроме Илона Маска еще достаточно много крупных бизнесменов и благотворителей занимаются благотворительностью, а может, действительно просто зарабатывают на войне, раскручивая свои бренды и бизнесы? Как на это реагировать? И, какие выводы из этой истории нужно сделать украинским властям? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости