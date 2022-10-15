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Маск сделал заявление о работе Starlink в Украине, предупредив об опасности

Илон Маск считает, что Россия может "убить" спутниковую связь Starlink в Украине

сегодня, 10:54
Автор:

Кравцев Сергей
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Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Россия может "убить" единственную работающую на украинском фронте систему связи Starlink. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение Маска в Twitter.

Маск сделал заявление о работе Starlink в Украине, предупредив об опасности

Илон Маск. Фото Getty Images

"Большая разница между связью мира и связью фронта. Starlink — единственная система связи, все еще работающая на фронте — все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Но даже в этом случае Starlink все еще может умереть", — написал Маск.

Также миллиардер в очередной раз пожаловался, что спутниковая связь Starlink в Украине обходится компании в 20 млн долларов за один месяц.

"Помимо терминалов нам приходится создавать, запускать, обслуживать и пополнять спутники и наземные станции, а также платить операторам связи за доступ в Интернет через шлюзы. Нам также приходилось защищаться от кибератак и глушения, которые становятся все сложнее", — отметил Маск.

Также издание "Комментарии" сообщало — компания SpaceX миллиардера Илона Маска обратилась в Миноборону США с просьбой профинансировать услуги спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink. Интересно, что с самого начала они были переданы Украине, как помощь. И только теперь стало понятно, что вся эта история из Starlink – пример успешной рекламной кампании Илона Маска на войне России против Украины. Кроме Илона Маска еще достаточно много крупных бизнесменов и благотворителей занимаются благотворительностью, а может, действительно просто зарабатывают на войне, раскручивая свои бренды и бизнесы? Как на это реагировать? И, какие выводы из этой истории нужно сделать украинским властям? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам. 




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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1581075601049669634?t=W0rH5rtC7KjomDxuXr84Gw&s=19
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