Через Маска решили надавить на Украину: как миллиардер уже заработал на войне

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска обратилась в Миноборону США с просьбой профинансировать услуги спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink. Интересно, что с самого начала они были переданы Украине, как помощь. И только теперь стало понятно, что вся эта история из Starlink – пример успешной рекламной кампании Илона Маска на войне России против Украины. Кроме Илона Маска еще достаточно много крупных бизнесменов и благотворителей занимаются благотворительностью, а может, действительно просто зарабатывают на войне, раскручивая свои бренды и бизнесы? Как на это реагировать? И, какие выводы из этой истории нужно сделать украинским властям? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Страна, не имеющая собственного производства оружия и средств коммуникации – обречена на опасность

Украинский политолог Юрий Гаврилечко отмечает, что этот пример успешной рекламной кампании Маска на войне россии против Украины должен наконец-то заставить некоторых людей задуматься о том, о чем многие годы говорят и пишут экономические, политические и военные эксперты. Во-первых, что страна, не имеющая собственного производства современного оружия и средств коммуникации, которые можно безопасно использовать во время войны – обречена на опасность в любом случае, даже если она является членом мощного военного или военно-политического союза.

"В-вторых, если страна, не имеющая собственного производства современного оружия и средств коммуникации, которые можно безопасно использовать во время войны, не является членом мощного военного или военно-политического союза, то она обречена полагаться на меценатов из-за границы и вынуждена ожидать благоприятной политической ситуацию в тех государствах, к которым должна обращаться о помощи. В-третьих, на войне всегда зарабатывали те, кто был в безопасности и имел возможность поставлять хоть что-то нужное для войны тем, кто в этом нуждался и имел возможность оплатить. Сегодня ничего не изменилось. Все так же зарабатывают", – отметил эксперт.

По его словам, публичная благотворительность для бизнеса – это один из инструментов маркетинга и не более того. Средства на такую благотворительность – это часть рекламного бюджета фирмы. Особенно, когда речь идет о демонстрации возможностей новых продуктов компаний.

"Расходы на рекламу – это инвестиции в интенсификацию продаж самой компании! Напомню, что Маск не потратил на помощь Украине ни копейки. Расходы на маркетинг понесла компания SpaceX. Его компания презентовала в качестве рекламной промо-акции 3670 терминалов Старлинк с трехмесячным пакетом обслуживания. Заявленная стоимость терминала, при этом, удивительным образом выросла с $600 до $2500, а дальнейшее обслуживание со $110 до $500 в месяц. На вопрос USAID к SpaceX по причинам такого чуда, SpaceX не заботится о том, чтобы дать ответ на призыв. Все остальные терминалы были приобретены и переданы в Украину от USAID и правительствами США, Великобритании, Польши и, конечно, волонтерами", – резюмировал Юрий Гаврилечко.

Не стоит забывать, что Маск – трампист, и он фактически повторяет тезисы экс-президента США

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что история с Маском – более глубокая, чем может показаться на первый взгляд.

"Это не просто бизнес. И его заявления касательно российско-украинской войны, посыпавшиеся в последнее время, как из рога изобилия, имеют как объективные, так и субъективные причины, – уверен эксперт. – Объективные – это левацкий дискурс, который, к сожалению, имеет немало поклонников на Западе. Он был взращен СССР. И сейчас мы видим плоды этого. Леваций дискурс – это когда международные организации, отдельные политики, даже тот же Папа Римский, начинают вещать в стиле, что обе стороны виноваты, страдают все и так далее. Это скрытый марксизм, акцентирование, что бьются элиты, а страдают народы. Чем фактически уравнивают агрессора и жертву агрессии. Так всегда делалось в интересах Советского Союза, продвигался подобный тезис. Чтобы деморализовать противника. Так делают и сейчас. В том числе Маск, живущий в левацком дискурсе, как и определенная часть американцев и европейцев. Это объективная, хоть и неприятная, реальность".

Есть, по мнению Тараса Загороднего, и ряд субъективных причин для фактически пророссийских заявлений Маска.

"Когда он повесил первое резонансное заявление по Крыму, что его Украине якобы "подарил" Хрущев, допустив тем самым ошибку, – это выглядело явно как гэбэшная заготовка. Потому что – где Маск, а где Хрущев? Вряд ли бизнесмен вообще ранее знал о существовании этого генсека, – считает эксперт. – Но гэбисты прокололись (возможно, таковые есть в окружении Маска), когда подсунули ему эти тезисы. Это чистое русское вранье, меседжи их пропаганды. Сам по себе Хрущев не мог ничего никому передать. В СССР было коллективное руководство. Было соответствующее решение всех уровней. Так что мы видим чисто гэбисткую разводку. Вопрос – почему Маск повелся на это? Причины, похоже, кроются в том числе в Китае, рынок которого интересен Маску. А китайцы всегда ставят условия для вхождения туда. Либо доступ к каким-то технологиям, либо еще какие-то услуги в ракурсе следования "политики партии". Китаю интересно прекращение войны – не важно какой ценой и за счет кого. И он давит на Россию со своей стороны. А через Маска, возможно, решил надавить на Украину".

К тому же, продолжает Тарас Загородний, не стоит забывать, что Маск – трампист, и он фактически повторяет тезисы экс-президента США. Мол, давайте скорее договариваться о мире, Штаты страдают от этой войны. Это был, уверен эксперт, своеобразный замер аудитории. Маск же даже голосовалку поставил. Удачный ход для республиканцев перед ноябрьскими выборами в Конгресс.

"Также я не исключаю, что у Маска есть финансовые проблемы, связанные с не очень хорошими показателями его компании, – отмечает Тарас Загородний. – И русские просто могли дать ему денег. Параллельно шантажируя неким компроматом, который у них может быть на бизнесмена. Всё точно не случайно, потому что Маск начал гнать волнами пророссийские тезисы, пытаясь рассказывать даже о том, как юго-восток Украины когда-то массово голосовал за "Партию регионов", что якобы подтверждает пророссийские взгляды тех регионов. Ну, опять же, где Илон Маск – и где "Партия регионов", украинские выборы 2012 года? Явные уши Москвы…".

Затем пошла тема Starlink, продолжает эксперт, по мнению которого на российско-украинской войне так или иначе все стараются заработать. Делает это и Маск.

"С точки зрения бизнесовой – чистый маркетинг. Когда ты заходишь на рынок, раздаешь что-то бесплатно (тот же трафик), а потом начинаешь выставлять счета, брать абонплату. А люди уже не могут отказаться от продукта. Тем более, что сейчас идет наступление украинской армии, связь очень нужна. А тут Маск – с фактически ультиматумом. Конечно, это и чисто заработок. Он бизнесмен, он хочет заработать. Возможно с накруткой, чтобы получить какие-то деньги от Пентагона. Но тут попахивает и политикой, – уверен Тарас Загородний. – Разговоры же о том, что Маск обиделся на некие заявления экс-посла Украины в Германии Мельника (пославшего бизнесмена) – это туфта. Если бы не был Мельник, нашелся бы другой повод для "обиды". Скорее вижу прагматичные интересы бизнесмена плюс давление на него со стороны русских, имеющих некий компромат и умасливающих по ходу финансовыми вливаниями".

По словам эксперта, эта история – урок для украинцев, которым стоит вспомнить одну из библейских заповедей и не творить себе кумиров.

"Те же турецкие "Байрактары" нам поставляют тоже не бесплатно, да еще и получая отличный маркетинговый эффект. После того, как эти аппараты продемонстрировали свои качества, наводя ужас на российских оккупантов, заказы на них, думаю, расписаны на несколько лет вперед", – делится размышлениями Тарас Загородний.

Он акцентирует, что украинцам нужно понимать – нам после победы над оккупантами важно стать максимально независимыми с точки зрения военно-промышленного комплекса (ВПК).

"Всё, что нам поставляют сейчас, мы вполне можем изготовлять сами. Наша реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ольха" с новым корректируемым боеприпасом – не хуже американских "Хаймерсов", причем бьет дальше. И у нас есть соответствующие установки, – говорит эксперт. – Те же дальнобойные ракеты нам не поставляют и не факт, что будут. Но у нас есть свой оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-1" и "Гром-2" с дальностью 400-500 км. Есть те же "Нептуны". Понятно, что сейчас агрессор расстреливает наши предприятия, и мы не можем наладить производство. Но после победы – сможем. И должны!".

Нам, по словам Тараса Загороднего, нужны замкнутые циклы касательно производства собственного оружия, чтобы не зависеть ни от кого. По своему техническому потенциалу, инженерной базе, а теперь и опыту – мы это можем.

"Речь об РСЗО, танках, ракетах, дронах, всей линейки боеприпасов и так далее, – отмечает эксперт. – Тем более, что мы имеем практически не ограниченный доступ к западным технологиям. Но должна быть государственная программа, вложения. Потому что уже понятно – следующие войны будут войнами роботом. И Украина должна себя обеспечивать собственной связью, собственными спутниками и так далее. Понимая, что даже после нашей победы угроза со стороны России никуда не денется. Скорее РФ, униженная поражением, будем стремиться к реваншу, как стремилась Германии после Первой мировой войны".

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