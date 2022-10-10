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Первый эпизод сыгран: в Кремле издевательски прокомментировали обстрел Украины

В Кремле уже предупредили, что такой массированный обстрел Украины далеко не последний

сегодня, 14:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Сначала Кремль зовет Украину на переговоры, а потом призывает к смене власти в Украине и грозится полноценным демонтажем политического режима Украины. В частности, об этом заявил сегодня замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Говоря о массированном ракетном обстреле Украины Дмитрий Медведев заявил, что это всего лишь первый эпизод и впереди будут другие не менее болезненные эпизоды. Как передает издание "Комментарии", об этом опальный российский политик написал у себя в Телеграмм.

Первый эпизод сыгран: в Кремле издевательски прокомментировали обстрел Украины

Путин и Медведев. Фото: из открытых источников

Экс-президент России заявил, что при нынешней власти Украины Россия всегда будет насторожено относиться к соседнему государству, видя в нем угрозу для своих границ и своих граждан.

"Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", – высказался Медведев.

Читайте также на портале "Комментарии" — в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал признать Россию, которая наносит ракетные удары по мирным городам, государством-террористом на всех уровнях. Сегодняшний ракетный террор лишь утвердил в этом мнении. Тем временем в Конгресс США внесли законопроекты о признании РФ государством-спонсором терроризма, а также о признании ее действий в Украине – геноцидом. Каковы шансы, что Штаты решаться на более жесткие меры в отношении России, которая продолжает целенаправленное уничтожать мирное население и критическую инфраструктуру Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Европейский Союз созрел на 8-й пакет санкций за "референдумы" и аннексию – что в нем самое болезненное для России.




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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/191
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