Ракетный террор Украины: рискнут ли теперь США навесить на Россию клеймо государства-террориста

В вечернем обращении 9 октября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал признать Россию, которая наносит ракетные удары по мирным городам, государством-террористом на всех уровнях. Сегодняшний ракетный террор лишь утвердил в этом мнении. Тем временем в Конгресс США внесли законопроекты о признании РФ государством-спонсором терроризма, а также о признании ее действий в Украине – геноцидом. Каковы шансы, что Штаты решаться на более жесткие меры в отношении России, которая продолжает целенаправленное уничтожать мирное население и критическую инфраструктуру Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Обстрел Киева. Фото: из открытых источников

Уже очевидно, что Россия – это самый большой источник терроризма в современном мире

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:

"Россия продолжает проводить террористические атаки на Украину. Но сегодняшний их удар – это скорее признак отчаяния и признание собственного бессилия. Думаю, руководство РФ уже понимает, что нет шансов выиграть на поле боя, поэтому пустило в ход террористические возможности. Мир должен видеть этот террор и реагировать на него соответственно. Нужно, наконец-то, официально признать Россию государством-спонсором терроризма. Ведь очевидно, что это самый большой источник терроризма в современном мире".

Кроме того, продолжает эксперт, цивилизованные страны должны предоставить Украине достаточное количество систем ПВО и другого оружия, необходимого для победы.

"К этому уже неоднократно призывал президент Украины Владимир Зеленский. И в нынешней ситуации невозможно найти аргументы против этих призывов", – уверен Петр Олещук.

По его словам, только победа Украины над российским террористическим государством способна гарантировать мир.

"Соответственно, именно на этом должны быть сконцентрированы все усилия поддерживающих Украину государств. Признание России государством-спонсором терроризма в этих условиях является лишь фиксацией того, что существует на практике, – акцентирует политолог. – Конечно, в США на этот счет нет единой позиции, и есть аргументы против признания террористического характера РФ. Но чем дальше – тем труднее выдвигать какие-то рациональные аргументы против иррационального террора. Поэтому стоит ожидать непростого обсуждения этого вопроса. Думаю, есть все основания рассчитывать, что в обозримой перспективе террористический характер России будет признан официально".

Сегодняшней атакой на объекты критической инфраструктуры Россия увеличила вероятность того, что ее таки признают государством-спонсором терроризма

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что сегодня шансы на признание России государством-спонсором терроризма выросли. Хоть ранее, отмечает он, они были не очень высокими. Потому что подобный шаг вызывал немалое сопротивление – как из политических, так из юридических соображений.

"Юридически ситуация следующая. Российская армия ведет боевые действия на территории Украины, в том числе с нарушением законов ведения войны, международного права. Но это не совсем то, что заложено в понятие государство-спонсор терроризма. Там речь о спонсировании тем или иным государством тех или иных террористических образований, которые осуществляют теракты в других странах. Речь не шла о действиях регулярных вооруженных сил", – поясняет эксперт.

Но своими действиями, в том числе сегодняшней целенаправленной атакой на объекты критической инфраструктуры, Россия увеличила вероятность того, что ее таки признают государством-спонсором терроризма, констатирует Евгений Дикий.

В Штатах сравнивают сложившуюся ситуацию с Карибским кризисом

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко обращает внимание, что вопрос признания РФ государством-спонсором терроризма имеет экономическое и политическое измерение.

"Последствия могут затронуть различные страны, включая союзников США. Плохо на них повлиять. Ведь с государством, получившим такое клеймо, нельзя торговать. А европейцы всё еще зависят от российских энергоносителей", – отмечает аналитик.

В то же время, акцентирует он, постоянные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины, а особенно массовый обстрел страны 10 октября ни чем иным, нежели реальным терроризмом, назвать нельзя.

"Сложно окончательно прогнозировать, какая логика восторжествует в США. Особенно в условиях угроз применения оружия массового поражения Россией. В Штатах сравнивают сложившуюся ситуацию с Карибским кризисом, – напоминает Юлия Тищенко. – Учитывая, что всё указывает на намерение РФ продолжать эскалацию, она вполне может получить давно заслуженные клеймо".

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